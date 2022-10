Krankengeld Begleitperson: Dauer, Höhe und weitere Ansprüche

Bild: MEV-Verlag, Germany Arbeitnehmende mit einem Krankengeldanspruch nach § 44b SGB V haben einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit.

Für welchen Zeitraum und in welcher Höhe wird das Krankengeld für Begleitpersonen bei stationärer Behandlung gezahlt? Besteht ein Anspruch auf Freistellung beim Arbeitgeber und was ist, wenn ein Kind oder anderer Angehöriger begleitet werden muss? Was ist bei der Antragstellung zu beachten? All das erfahren Sie in diesem Kapitel.