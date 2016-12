16.10.2014 | Gesundheitsförderung

Krebs vorbeugen - Bewegung hilft

Bild: Haufe Online Redaktion

Frauen, die regelmäßig Sport treiben, beugen aktiv Brustkrebs vor. Dabei reicht es laut Deutscher Krebshilfe schon, wenn sie sich täglich 30 bis 60 Minuten zügig bewegen.

Studien zufolge sei vor allem häufige und ausdauernde Bewegung nützlich. Wer regelmäßig Sport treibe, rege seinen Stoffwechsel an, kräftige so sein Immunsystem und helfe seinem Körper damit, Schäden am Erbgut selbst zu reparieren. Außerdem dämme die Bewegung Entzündungen ein, die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen.

Bewegung beugt Krebs vor

Körperlich aktive Frauen sind darüber hinaus seltener übergewichtig. Das kann ebenfalls einer Erkrankung vorbeugen. Denn auch zu viele Pfunde begünstigen der Krebshilfe zufolge das Entstehen von Brustkrebs.

Grundsätzlich gelte, dass Menschen, die gern und oft körperlich aktiv sind, häufig ohnehin gesünder leben: Sie essen ausgewogener, sind öfter Nichtraucher, nehmen wenig Alkohol zu sich und halten sich öfter im Freien auf.

Mehr dazu auf "Bewegung gegen Krebs".