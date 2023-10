Hybrides Arbeiten - Herausforderungen und Anforderungen

Anzeige Gesundheitsexperte im Betrieb – Förderung der psychosozialen Gesundheit Der Lehrgang qualifiziert die Teilnehmer, ein Konzept zur Förderung der psychosozialen Gesundheit in einem Unternehmen aufzubauen, in die Unternehmensstruktur zu implementieren und systematisch weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, psychosoziale Belastungen in einem Unternehmen zu analysieren und darauf aufbauend Strategien zur Förderung der psychosozialen Gesundheit zu entwickeln und in der Praxis anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie hier.