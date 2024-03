"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 21 dreht sich alles um die digitale Transformation. Zu Gast sind Judith Muster und Lukas Fütterer, beide Berater bei Metaplan.

In Sachen Digitalisierung oder digitale Transformation geht häufig ein Raunen durch die Menge. Vieles hat sich getan, bei manchen digitalen Projekten hapert es noch immer. Doch woran liegt das?

Folge 21 zur Digitalen Transformation

Judith Muster und Lukas Fütterer haben in ihrer Beratertätigkeit bei Metaplan schon viele solcher Digitalisierungsprozesse in Organisationen begleitet und sind dabei auf vier "blinde Flecken" gestoßen, an denen digitale Transformation häufig scheitert und auf die es Scheinwerfer zu richten gilt: Entscheidungsstrukturen und Führung, Organisationskultur, Mikropolitik und Innovation.

Was lässt sich also konkret tun? Welche Entscheidungsstrukturen sind von Veränderungen betroffen, wenn digitalisiert wird? Was bedeutet digitale Transformation für das Verhältnis von Formalität und Informalität in Organisationen? All diese Fragen klären Judith Muster und Lukas Fütterer anhand von Praxisbeispielen:

Was noch kommt: Podcast von der Zukunft Personal Süd

In der nächsten Folge von "neues lernen" sprechen die Podcasthosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Volker Nürnberg, Professor für Betriebliches Gesundheitsmanagement, und Franziska Schleuter, Leiterin Maiborn Wolff Learning Campus. Das Thema: Ist die Gesundheit von Mitarbeitenden eine Aufgabe der Personalentwicklung? Ausgestrahlt wird die Folge am 19. März.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.