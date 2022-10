Hürden beim Hierarchieabbau

Das Ziel, schneller zu werden in der flachen Struktur, erfordert proaktive und kontroll­überzeugte Persön­lichkeiten, die auch Freude an der Selbst­organisation mitbringen.

Je flacher, desto erfolgreicher: Nach diesem Motto verschreiben sich zahllose Unter­nehmen dem Abbau von Hierarchien. Nicht immer geht die Rechnung auf. Das Resultat: Kosten, Frust und unklare Verantwort­lichkeiten. Doch woran scheitert der Hierarchie­abbau? Unser Autor macht drei Hindernisse aus – und zeigt, wie Unternehmen diese überwinden können.

Können Sie sich noch erinnern, als Sie das erste Mal auf einer Tagung oder bei einem Seminar von New Work gehört haben? Demokratischen Arbeitsplätzen? Von agilen Unternehmen? Und dabei jedes Mal von flachen Hierarchien als Organisationsform der Zukunft? Ist Ihre anfängliche Begeisterung einer gewissen Skepsis gewichen oder aber Ihre anfängliche Skepsis einer gewissen Neugier? Die eine wie die andere Entwicklung wäre verständlich.

Und wahrscheinlich jede gut für Ihr Unternehmen. Denn die sagenumwobenen flachen Giganten – in denen der Kommunikationsweg von der Unternehmensspitze zum einzelnen Mitarbeiter ein kurzer ist und die Selbstorganisation auf allen Ebenen floriert – es gibt sie, und sie inspirieren uns. Aber die Firmen, die mit der Verflachung gescheitert sind und sich erneut traditionellen Strukturen zugewendet haben, gibt es auch. Genauso wie jene, die nie versucht haben, ihre traditionellen Hierarchien abzubauen, und weiterhin sehr erfolgreich sind. Was ist also, neben all der m...

