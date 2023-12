Mitgründer Peer School for Sustainable Development e.V.

Bild: Sergio Souza @ Pexels Motiviert weiterstrampeln und zugleich auf die Schwimmleine achten: In vielen Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsverantwortliche ihre Ressourcen inzwischen einteilen.

Die nachhaltige Transformation geht voran, was auch an Richtlinien wie der CSRD liegt. Warum sich Nachhaltigkeitsverantwortliche zwischen Regulatorik und nachhaltiger Entwicklung aktuell jedoch schwertun, erzählt Alexander Kraemer in der heutigen Kolumne.