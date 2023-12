Alexander Kraemer ist nebenberuflich Mitgründer und Mitglied des Vorstands der Peer School for Sustainable Development e.V.. Hauptberuflich ist Alexander verantwortlich für das Stakeholderengagement, Sustainable Development Goals sowie Sustainable Finance in einer Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung.



Seine beruflichen Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement bzw. Sustainable Business Development sammelte er in Unternehmensberatungen, Großkonzernen und in Sozialunternehmen in Europa und Asien. Seine Ansätze wurden mehrfach von NGOs und Bundesministerien ausgewählt als Best Practice und seine Arbeitgeber gewannen diverse renommierte Nachhaltigkeitspreise.



Alexander ist auch engagiert im Kernteam des Forschungsprojekts “Sustainability Transformation Monitor”, Lehrbeauftragter für Stakeholder Engagement und Sustainability Dialogue an der Mannheim Business School sowie im Beirat des Haus des Stiftens. Er lebt mit seiner Frau und Tochter in der Nähe von Frankfurt.