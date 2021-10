Ist Dave Ulrichs Business-Partner-Modell für HR noch zeitgemäß? Walter Jochmann zweifelt daran und entwickelte seine Idee einer "People Company". In der HR-Szene löst sein Vorstoß Diskussionen aus. Gemeinsam mit führenden Köpfen der Personalszene setzen die DGFP und das Personalmagazin die Debatte auf einem Podium am 23. November fort.

Am 23. November 2021 diskutieren Walter Jochmann (Managing Partner von Kienbaum), Sirka Laudon (Vorständin People Experience bei AXA), Roland Hehn (Personalvorstand bei Heraeus ), Bettina Volkens (HR Consultant und Vorstandsvorsitzende der DGFP e.V.) sowie Stephan Fischer (Professor für Personalmanagement und Organisationsberatung an der Hochschule Pforzheim) unter dem Titel "People Company statt HR Business Partner" die zukünftige Rolle der HR-Funktion in Unternehmen.

Die Diskussion findet von 14:00 bis 15:30 Uhr im Livestream statt, moderiert von Ralf Steuer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP), und Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins. Als Basis der Diskussion wird Professor Jochmann sein Modell der "People Company" vorstellen, bevor mit allen Expertinnen und Experten die Idee, auch im Kontext der Fortführung des Modells von Dave Ulrich, diskutiert wird. Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Podiumsdiskussion führt Debatte um HR-Modelle weiter

Das Modell "HR als Business Partner" von Dave Ulrich wurde 1997 vorgestellt. Es impliziert vier Rollen der Personalabteilung: Strategy Partner, Change Agent, Employee Champion und Administration Expert. Das Modell fand großen Anklang. Viele Unternehmen nutzen die Organisationsidee seither. Allerdings kam in der Unternehmenspraxis und in Beraterkreisen auch immer wieder Kritik auf.

Jochmann stellte dem sein Modell der "People Company" entgegen. Seine Idee erläuterte er auch im Interview mit dem Personalmagazin. Er schlägt vor, HR als People Company statt als Business Partner zu sehen und so den Unternehmergedanken der Personalfunktion in HR zu stärken. Im Personalmagazin, auf haufe.de/personal und auf Linkedin entstand in der Folge eine rege Debatte, die Ausgangspunkt der Podiumsdiskussion am 23. November sein wird - mit dem Ziel, die Praxistauglichkeit von Jochmanns Modell zu erörtern.

Hier erhalten Sie weitere Informationen und können sich zur Veranstaltung anmelden.





