Konkrete Maßnahmen für familienfreundliche Unternehmen

Kind und Job: Unternehmen müssen über familienfreundliche Maßnahmen nachdenken.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Politik streitet wieder einmal über Maßnahmen, die Frauen besser ins Erwerbsleben integrieren sollen. Vor dem demografischen Hintergrund eine angebrachte Debatte. Doch was können Unternehmen dazu selbst beitragen? Wir bieten eine Maßnahmenübersicht.

Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt hat sich für eine radikale Verkürzung der dreijährigen Elternzeit ausgesprochen. "Sobald der Ausbau der Kinderbetreuung gewährleistet ist, sollte die Elternzeit stufenweise auf zwölf Monate abgesenkt werden", sagte der der Zeitung "Die Welt". Deutschland habe mit bis zu drei Jahren die im europäischen Vergleich längsten Elternzeiten, das wirke sich negativ auf die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt aus.

Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) entschieden zurückgewiesen. "Es gibt zurzeit in Deutschland eine Allianz von Volkswirten und Volkserziehern", sagte Schröder in der Bundestagsaussprache über den Familienetat für das Jahr 2013. "Familien sind aber nicht der Steinbruch der Wirtschaft zur Fachkräftesicherung." Abstriche am Elterngeld oder eine Verkürzung der Bezugsdauer werde sie nicht akzeptieren.

Die Wirtschaft habe es selbst in der Hand, Arbeitsplätze familienfreundlicher zu gestalten, damit junge Mütter und Väter mit Begeisterung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten, sagte Schröder weiter. Und dass es in den Unternehmen selbst weder an Ideen für solche familienfreundlichen Maßnahmen noch immer am Budget mangelt, zeigt eine Übersicht des Personalmagazins, die Sie hier in Auszügen lesen können.