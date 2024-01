Bild: Pixabay Aktives Vertrauensmanagement erfordert eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeit. HR sollte hier in den Lead gehen.

Die Datafizierung der Arbeitswelt er­zeugt ein Überwachungsklima in Unter­nehmen und hat das Potenzial, das Vertrauens­verhältnis zwi­schen Mit­arbeitenden und Arbeitgeber funda­mental zu erschüttern. Es ist daher an der Zeit, Vertrauen aktiv zu managen. Ein Weckruf an HR.