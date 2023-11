Stellensuchende müssen beim Googlen auf das Unter­nehmen aufmerksam werden. Das funktio­niert am besten durch den Einsatz von künst­licher Intelligenz. Wie man klassische Stellen­anzeigen mit KI verbessert und Texte erfolgreich umformuliert, zeigen drei Vorher-­Nachher-Beispiele.

Bei fast allen Arbeitgebern drückt der Schuh an der gleichen Stelle: Es gibt viel zu wenige Bewerbungen auf die offenen Stellen. Deshalb wird es immer wichtiger, die klassische Ausschreibung für die Google-Suche zu optimieren, um dort ganz oben zu erscheinen. Denn fast 80 Prozent aller Jobsuchenden beginnen in der Suchmaschine. Inzwischen helfen moderne Tools, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, Stellenanzeigen so zu optimieren, dass sie ganz oben auf der ersten Seite noch vor den organischen Suchergebnissen erscheinen und so einen größeren Bewerberkreis erreichen.

Recruiting mit KI-Technologie erleichtern

Es fällt dem Algorithmus leichter, aktuelle und relevante Stellenanzeigen in die Google-Jobbox zu integrieren, wenn die richtigen Keywords im Text auftauchen. Hier kommt die KI ins Spiel. Sie kann nämlich eruieren, welche Keywords für die jeweilige Ausschreibung wichtig sind. In unseren drei Beispielen waren das unter anderem "Analyse", "Optimierung", "Kontakte", "Netzwerk", "Kun...