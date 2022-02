Multiposting von Stellenanzeigen: Zielgerichtet rekrutieren

Eine Stellenanzeige nur einmal erstellen und auf mehreren Plattformen publizieren: Das erspart der Personalabteilung einiges an Arbeit und kann auch die Recruiting-Kosten reduzieren. Allerdings nur, wenn es richtig angegangen wird. Erfahren Sie, wie Multiposting zu mehr Erfolg im Recruiting verhilft.

Mit Multiposting können Arbeitgeber Stellenanzeigen auf mehreren Online-Jobbörsen gleichzeitig veröffentlichen. Damit erhöht sich die Reichweite ihrer Stellenausschreibung bei der avisierten Bewerberzielgruppe. Die Anzeige kann beispielsweise in einer Generalisten-Jobbörse mit großer Nutzerzahl und zusätzlich in mehreren zielgruppenspezifischen Jobportalen veröffentlicht werden, die sich speziell an eine Personengruppe wenden. Heute gibt es Spezialisten-Jobbörsen für nahezu alle Berufe und Altersklassen, von Schülerinnen und Schülern bis hin zu Fachkräften, Führungskräften und erfahrenen Personen 40plus.

Multiposting: Das passende Jobportal für jede Zielgruppe

Doch welche Jobportale eignen sich für welche Zielgruppen? Unterstützung bieten Dienstleister oder spezifische Software-Tools. Multiposting kann von einer Personalmarketing-Agentur übernommen werden, die geeignete Jobportale oder Anzeigenpakete auswählt und die Stellenanzeige an die jeweiligen Jobbörsen übermittelt. Ähnlich funktioniert das softwaregestützte Multiposting: Passende Jobportale werden vorgeschlagen. Die Personalabteilung trifft ihre Auswahl und die Stellenanzeige wird über eine Schnittstelle an die Jobportale übermittelt.

Was bedeutet Multiposting im Recruiting?

Die Zahl der Unternehmen, die ein softwaregestütztes Multiposting einsetzen, ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen. Denn die Software nimmt den Recruiterinnen und Recruitern viel Arbeit ab, indem sie automatisiert Jobportale vorschlägt, die zur ausgeschriebenen Stelle passen könnten, und indem sie die administrativen Aufgaben reduziert, die bei einer manuellen Veröffentlichung der Anzeigen anfallen würden.

Darüber hinaus stellt das Multiposting-Tool eine Kostenübersicht bereit, die aufzeigt, welche Preise für welche Jobportale und Nutzungsmodelle anfallen und wie viel vom bestehenden Budget bereits verwendet wurde. Ein weiterer Vorteil ist die Ersparnis durch das Nutzen von Stellenbörsen-Paketen: Moderne Multiposting-Tools können bestehende Rahmenverträge berücksichtigen und zeigen auf, welche Jobportale gebuchte Stellenanzeigen zusätzlich bei Kooperationspartnern veröffentlichen.

Job-Multiposting: Quantität und Qualität der Bewerbungen müssen stimmen

Das grundlegende Ziel von Job-Multiposting sollte nicht sein, die Reichweite um jeden Preis zu erhöhen und die reine Anzahl an Bewerbungen zu steigern. Es kommt vielmehr auf die richtigen Bewerbungen an. Drei genau auf die Stelle passende Bewerbungen sind zielführender als drei Dutzend Bewerbungen, die nur bedingt für die ausgeschriebene Stelle geeignet sind. Denn jede Bewerbung muss gesichtet und bewertet werden. Das kostet viel Zeit und hält von Gesprächen mit den wirklich passenden Bewerberinnen und Bewerbern ab.

Multiposting trägt nicht nur dazu bei, eine adäquate Anzahl an Bewerbungen zu generieren, sondern hilft auch dabei, die richtigen Personen anzusprechen. Die Qualität der Bewerbungen lässt sich verbessern, indem das Stelleninserat in denjenigen Jobportale geschaltet wird, die von den avisierten Zielgruppen genutzt werden. Spezialisierte Portale sind unter Umständen etwas teurer, erreichen aber die gesuchten Profile. Gerade bei Berufen, die ein Unternehmen nicht so häufig rekrutiert, unterstützen die Multiposting-Tools mit einer Übersicht an geeigneten Jobportalen.

Darüber hinaus hilft die Software dabei, die richtigen Online-Jobbörsen auszuwählen, indem sie eine regelmäßige Erfolgsanalyse liefert. So kann die Kanalauswahl in Zukunft immer weiter verfeinert werden.

Multiposting in Jobbörsen und auf Social Media

Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Multiposting ist die Qualität der Stellenanzeige: Nur wenn die ausgeschriebene Position konkret beschrieben ist, wenn sie zutreffende Formulierungen enthält, kann das Mulitiposting-Tool eine adäquate Vorauswahl an Jobportalen liefern. Und nur dann werden sich die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten bewerben.

Für ein softwaregestütztes Multiposting empfiehlt sich deshalb eine Vorgehensweise in fünf Schritten:

Formulieren Sie einen aussagekräftigen Text für die Stellenausschreibung, der alle wichtigen Angaben zur ausgeschriebenen Position enthält. Wählen Sie in Ihrer Bewerbermanagement-Software oder dem separaten Multiposting-Tool unter den vorgeschlagenen Online-Jobbörsen und Social-Media-Kanälen diejenigen aus, die aus Ihrer Sicht geeignet sind. Starten Sie idealerweise mit zwei bis vier Portalen. Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeige mit einem Klick auf den ausgewählten Portalen. Überwachen Sie die Wirksamkeit der Ausschreibungen mit den Monitoring-Funktionen der Software. Bei Bedarf können Sie während der Schaltdauer den Text der Stellenbeschreibung anpassen, die Laufzeit verlängern oder das Inserat schon vor Laufzeit-Ende deaktivieren, wenn es die gewünschte Zahl an passenden Bewerbungen generiert hat. Führen Sie anhand der Kennzahlen, die Ihnen die Software zur Verfügung stellt, im Nachhinein ein Erfolgs- und Kostencontrolling durch und ziehen Sie daraus Rückschlüsse für weitere Recruiting-Kampagnen.





