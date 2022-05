Bild: Fotolia LLC Ein großes Ausrufezeichen reicht nicht. Erst ein richtig formulierter Jobtitel macht die Stellenanzeige attraktiv.

Gendern in Stellenanzeigen muss sein, aber am liebsten in der klassischen Form und nicht mit Gender-Sternchen. Besonders attraktiv wirken Jobinserate, in denen zusätzlich die Unternehmenswerte erläutert werden. Das ergab eine Befragung junger Erwachsener an der Hochschule Darmstadt.