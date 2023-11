Bild: AdobeStock Schön geht anders: Die meisten Karrierewebsites sind ausbaufähig und haben sich seit 2020 nicht mehr grundlegend verbessert. Die größten Schwachstellen zeigt eine aktuelle Studie.

Die Karriere-Webseite ist nach wie vor der "Hauptbahnhof" im Recruiting. Doch trotz Fachkräftemangel haben die Unternehmen in Deutschland ihre Karriereseiten in den vergangenen Jahren kaum verbessert. Das fand die Hochschule Rhein Main in der Studie "Karriere-Websites 2023" heraus.