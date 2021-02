Onboarding im Wandel: Mitarbeiter-Onboarding ist „angekommen"

Die 4. Haufe Onboarding-Studie 2020 zeigt: Mitarbeiter-Onboarding ist „angekommen“. So könnte man kurz und knapp die Onboarding Studie 2020 beschreiben. Betrachtet man die Entwicklung der letzten 3 Jahre, ist eine stetige, positive Entwicklung erkennbar. Dennoch, es ist ein Thema, dass sich trotz der Wirksamkeit und Bedeutung im Kontext der Personalgewinnung noch nicht endgültig entfalten kann. Und welche Auswirkungen hat die Corona-Situation und damit verbunden in vielen Fällen ein Onboarding aus und in das Homeoffice? Weiter