Christopher Holl
Christopher Holl
ehem. wiss. Mitarbeiter am Fachbereich Sozialwesen, Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Prof. Dr. Nicole Harth
Prof. Dr. Nicole Harth
Fachbereich Sozialwesen, Ernst-Abbe-Hochschule Jena  
Jugendliche mit Migrationshintergrund im Fokus
Bild: Haufe Online Redaktion Zeigen sich migrationsspezifische Bildungsungleichheiten? Tragen Unterschiede im sozioökonomischen Kapital dazu bei, zuwanderungsbezogene Bildungsdisparitäten zu erklären?

Zugewanderte und ihre Kinder haben ungleiche Chancen im Bildungssystem und infolgedessen auf dem Arbeitsmarkt. Die vorgestellte Studie schafft Bewusstsein für die Entstehung von (fehlenden) Bildungsabschlüssen und verweist auf Kooperations- und Unterstützungsprogramme als Möglichkeit, Potenziale zu nutzen.

Der demografische Wandel und strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt führen in Deutschland zunehmend zu Engpässen in der Fachkräfteversorgung. In einer Zeitspanne von zwölf Jahren hat sich die Arbeitsmarktanspannung mehr als verdreifacht (Garnitz/ Sauer/Schaller, 2023). Es müssten 1,8 Millionen Vollzeitstellen besetzt werden, um die Arbeitsmarktanspannung kon­stant auf dem Niveau von 2010 zu halten. Im Juli 2023 gaben laut DIHK-Report ( Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer 2024/2025) 53 Prozent der befragten Unternehmen an, offene Stellen nicht besetzen zu können. Etwa 47 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen äußerten Sorge, dass ihre inländische Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte nachhaltig negativ beeinflusst werde (ebd.). Dabei verschärft sich die Lage des Arbeitsmarkts durch den demografischen Wandel: Schätzungen gehen davon aus, dass, um die durch Verrentung wegfallenden Arbeitskräfte auszugleichen, in Deutschland jedes Jahr eine Net...

Schlagworte zum Thema:  Migration, Ausbildung, PERSONALquarterly
