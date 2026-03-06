Geflüchtete in der betrieblichen Ausbildung

Die Autorinnen geben praktische Empfehlungen, von denen Ausbildungsbetriebe und Geflüchtete profitieren können. Gezielte Maßnahmen sollten mit Bedacht eingesetzt werden.

Welche Herausforderungen bestehen im Entwicklungsprozess von Auszubildenden mit Fluchterfahrung und wie kann das Personalmanagement ihnen praktisch begegnen? Dieser Forschungsfrage gehen Renate Ortlieb und Elena Ressi mit einer qualitativen Langzeit-Fallstudie in einer Supermarktkette auf Basis von 42 Interviews und dokumentarischem Material nach.

Mit fast 40 Millionen Menschen, die infolge von Krieg, Umweltkatastrophen oder persönlicher Verfolgung Schutz in einem anderen Land suchten, erreichte die Zahl der Geflüchteten zum Jahresende 2024 weltweit ein Allzeithoch (UNHCR 2025, S. 2). Die gesellschaftliche Integration dieser Menschen wird in Politik, Wissenschaft und öffentlichen Medien – nicht erst seit dem "langen Sommer der Migration" im Jahr 2015 in Europa – als eine der zentralen Herausforderungen anerkannt. Die Arbeitsmarktintegration spielt dabei eine Schlüsselrolle, da ein Erwerbseinkommen den Geflüchteten nicht nur ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und Beiträge zur Sozialversicherung zu leisten, sondern Arbeit wird als eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und den Aufbau sozialer Netzwerke angesehen (Expertenrat, 2024). Gleichzeitig haben viele Unternehmen ein starkes Interesse daran, Geflüchtete als Arbeitskräfte zu gewinnen – sei es, um den dringenden Bedarf an Fach- und Hilfskräften zu decke...