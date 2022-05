Steuerliche Identifikationsnummer für Geflüchtete aus der Ukraine

Hintergrund: Wie Unternehmen Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen

Während in der Ukraine Krieg herrscht, zeigen sich deutsche Unternehmen hilfsbereit wie selten zuvor. Während einige sich bei der Erstversorgung von Geflüchteten engagieren, bieten andere bereits Arbeitsplätze an. Erfahrungen aus der Geflüchtetenkrise 2015/16 erweisen sich dabei als nützlich. Doch die Integration tausender Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt hat gerade erst begonnen. Weiter