Bild: Tomasz Wiech Payroll-Praktiker aufgepasst: Das Jahr 2022 bringt zahlreiche neue Werte, Grenzen und Vorschriften in der Sozialversicherung, der Lohnsteuer und dem Arbeitsrecht mit sich.

Der Jahreswechsel in der Entgelt­abrechnung ist traditionell von zahl­reichen gesetzlichen und weiteren Veränderungen geprägt. Er fällt in eine Zeit, in welcher die Payroll-Praktiker ohnehin stark mit den anstehenden Ab­schlussarbeiten beschäftigt sind – viel Arbeit also rund um die Jahres­wende. Lesen Sie die wichtigen Neuerungen im Überblick.