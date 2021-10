Die Zukunft steht schon wieder vor der HR-Tür und viele Themen müssen dringend vorbereitet, diskutiert und entschieden werden. Unsere Kolumnistin Christiane Droste-Klempp präsentiert Ihnen auf humoristische Weise ein Zukunftsmenü an Entgeltthemen und möchte wissen, welcher Gang Ihnen besonders gut schmeckt.

Ist Ihr Appetit für neue Themen im HR-Bereich bereits gestillt oder kann ich Sie gewinnen für ein außergewöhnliches Zukunftsmenü gerade rechtzeitig zum Jahreswechsel?

Fünf Trendthemen in der Entgeltabrechnung

Als Appetizer reiche ich Ihnen frisch eingelegt in das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz einen Sachbezug für zarte 44 Euro, der bargeldlos und zusätzlich in Kürze für 50 Euro zu genießen ist. Als Magenwärmer serviere ich Ihnen im Anschluss eine elektronische Suppe mit würzigem AU-Stich im Bescheinigungsbett. Hiernach folgt der Hauptgang, bei dem der Arbeitgeberzuschuss im extern gebratenen bAV-Steak – als Aufstockungs- oder Insich- oder gar brandneue Variante – seinen großen Auftritt hat. Als kreativen Abschluss entführe ich Sie ins Ausland, wo Sie in Ihrem neuen Homeoffice ein köstliches Dessert genießen, ganz in Ruhe Ihren Espresso schlürfen und versonnen feststellen werden, welch neuen Status Sie erreicht haben.

Stimmen Sie jetzt ab

Teilen Sie uns mit, welcher der fünf Gänge Ihr größtes Interesse geweckt hat:

Sachbezug: Aus 44 Euro wird die 50-Euro-Freigrenze Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bAV: Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung Entsendung / Homeoffice im Ausland Statusfeststellungsverfahren

