Angesichts des Nachwuchsmangels in der Pflege hat die Gewerkschaft Verdi ein kräftiges Gehaltsplus in Höhe von 6 Prozent für die Diakonie verlangt, um den Pflegeberuf für Einsteiger attraktiver zu machen. Weiter

Personal & Tarifrecht: Niedersachsen: Weiter Streit um Tarife in Kirche und Diakonie