BR-Mitbestimmung am Pandemie-Besuchskonzept eines Krankenhauses

Krankenhäuser: Keine Vorgaben an Arbeitgeber über personelle Mindestbesetzung

Arbeitgeberin und Betriebsrat stritten über die Mindestbesetzung für den Pflegedienst in einer Klinik. Der Spruch der Einigungsstelle sah eine Schichtbesetzung mit einer konkreten Zahl an Pflegekräften für bestimmte Belegungssituationen vor. Das war unwirksam – so das LArbG Schleswig-Holstein. Weiter