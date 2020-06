Bild: Corbis Gemüse putzen oder Kaffee kochen, eine Versetzung an einen anderen Arbeitsort oder die bezahlte Raucherpause - dieser Beitrag stellt sieben Irrtümer im Weisungsrecht vor.

Was darf der Arbeitgeber per Weisung anordnen? Ein Blick ins Gesetz erleichtert in diesem Fall ausnahmsweise nicht die Rechtsfindung. Denn das gesamte Weisungsrecht ist nur in einem einzigen allgemein gehaltenen Paragraphen geregelt (§ 106 GewO). Die Arbeitsgerichte legen die Grenzen des Weisungsrechts durch ihre Urteile aus. Die sieben größten Irrtümer zu diesem Thema stellt dieser Beitrag vor.