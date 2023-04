Ausländische Steuerberatungsgesellschaften: StBerG

Bild: 211558983 Das StBerG regelt, wer in Deutschland zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist.

Die im Steuerberatungsgesetz geregelten Anforderungen an die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen durch eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige Steuerberatungsgesellschaft verstoßen nicht gegen die unionsrechtliche Dienstleistungsfreiheit. So entschied das Schleswig-Holsteinische FG.