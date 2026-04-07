Steuerkanzleien und KI: Wer wartet, verliert den Anschluss

Volle Auftragsbücher, Fachkräftemangel, Dauerstress – und trotzdem soll noch KI eingeführt werden. Wirtschaftswissenschaftler Andreas Geiling erklärt, warum "keine Zeit" keine Antwort ist.

"Es geht nicht darum, Zeit zu haben – sondern sich Zeit zu nehmen." Mit diesem Satz trifft Andreas Geiling in der aktuellen Folge von Verhör(t) einen Nerv, den viele Kanzleien kennen. Host Florian D. Weber spricht mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Berater darüber, wie Kanzleien den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zukunftsfähigkeit schaffen – und warum wer wartet, bis das Geschäft Luft lässt, zu lange wartet.

Vom Anwendungsfall zur Veränderung

Geiling empfiehlt, nicht jedem KI-Trend hinterherzulaufen, sondern konkrete Anwendungsfälle zu identifizieren. Wer einmal erlebt, wie ein Workflow von 30 Minuten auf fünf schrumpft, versteht die Dringlichkeit. Entscheidend ist dabei, die Menschen in der Kanzlei mitzunehmen – denn einzelne Vorreiter, die alleine loslegen, scheitern. Wer bis 2030 wartet, verliert den Anschluss: an Mandanten, an Fachkräfte, an den Wettbewerb.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.