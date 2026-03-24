Podcast: So steht es um die E-Rechnung

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen im B2B-Bereich. Was bedeutet das für Kanzleien und Unternehmen? Die neue Folge von "Verhör(t)" beleuchtet Chancen und Herausforderungen.

Im Gespräch mit Steuerberater Stefan Crivellin wird klar: Die E-Rechnung ist mehr als eine gesetzliche Vorgabe. Sie schafft die Grundlage für automatisierte Prozesse und Echtzeitdaten, spart Zeit und eröffnet neue Beratungsansätze. "Die E-Rechnung wird der Game Changer im Rechnungswesen schlechthin", sagt Crivellin.

Doch viele Softwarelösungen sind noch nicht ausgereift, und die Umstellung wird häufig unterschätzt. Crivellin erklärt, warum sich ein früher Einstieg lohnt und wie Kanzleien ihre Mandanten dabei begleiten können.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.