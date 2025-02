Verhört: Wie Gelassenheit bei der Mitarbeitersuche hilft

Mehr als zwanzig Bewerbungsgespräche führt Ralf Haase in der Woche. In einer Zeit, in der es kaum möglich scheint, Fachkräfte für die Steuerbranche begeistern zu können. Wie er das schafft, und wie er den Weg in die Steuerberatungsbranche gefunden hat, erzählt er im Podcast.

Wie man das Beste aus dem macht, was man hat - davon kann Ralf Haase ein Lied singen. Sein Weg führte ihn von der Landwirtschaft, in die Bau- und Immobilienwirtschaft und schließlich zur Steuerberatung. Jetzt leitet er die Personalabteilung einer Steuerberatungsgesellschaft und teilt im Podcast seine Einsichten darüber, was Menschen in Unternehmen erfolgreich macht. Bild: Ralf Haase "Dass es gelungen ist, die Mitarbeiter:innenanzahl unserer Kanzlei mehr als zu verdoppeln liegt auch daran, dass ich mich den ganzen Tag ausschließlich damit beschäftigen kann", sagt Ralf Haase.

In der aktuellen Folge spricht er mit Moderator Florian D. Weber über die Bedeutung des Kontextes am Arbeitsplatz und wie oft dieser in Unternehmen vernachlässigt wird. Haase, ausgebildet als Organisationsentwickler und vertraut mit der Systemtheorie, erläutert, warum das Verständnis für Zusammenarbeitsmechanismen entscheidend ist und wie man diese Erkenntnisse nutzen kann, um effektiver zu arbeiten und zu führen.

