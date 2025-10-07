Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast: Wie man eine Steuerkanzlei gründet
Bild: Haufe Online Redaktion Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche.

Wer sich als Steuerberaterin oder Steuerberater selbstständig machen will, steht vor wichtigen Entscheidungen. Die aktuelle Verhör(t) Folge liefert wertvolle Tipps und praxisnahe Einblicke, um den Start erfolgreich zu gestalten.

Am Anfang einer Kanzleigründung steht die Frage, welcher Weg der richtige ist. Ob Neugründung, Übernahme oder Anschluss an einen Kanzleiverbund – jede Option bietet Chancen und Herausforderungen.

Maximilian Justus Müller von Baczko (M.Sc.), Experte für die Optimierung von Steuerkanzleien, erklärt die Vor- und Nachteile der drei gängigen Gründungswege. Dabei geht er auf Themen wie Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und strategische Ausrichtung ein. Mit praxisnahen Tipps hilft er Gründerinnen und Gründern dabei, den richtigen Pfad zu wählen.

Neben grundlegenden Entscheidungen gibt Müller wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Umsetzung. Er zeigt auf, warum Spezialisierung wichtig ist und wie digitale Prozesse sowie gezieltes Marketing langfristig zum Erfolg führen können.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.

Schlagworte zum Thema:  Kanzleigründung , Kanzleiorganisation , Steuerberatung
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Taxulting
Verhör(t) - Steuerthemen auf der Spur: Podcast: Unternehmenskommunikation in der Steuerkanzlei
Verhört Podcast

Sollten Steuerkanzleien sich mit Unternehmenskommunikation beschäftigen? Unbedingt, sagt Kommunikationsexpertin Kathleen Mütze im aktuellen Verhör(t)-Podcast.
Verhör(t) - Steuerthemen auf der Spur: Podcast: Steuerberaterin und Vorbild
Cornelia Blum

"Ich möchte ein Vorbild für meine Töchter und andere Frauen sein", das sagt Steuerberaterin und Gesellschafterin Cornelia Blum. Im Podcast Verhör(t) spricht sie über ihre Laufbahn. 
Verhör(t) - Steuerthemen auf der Spur: Podcast: Wie Steuerkanzleien mit KI starten können
Verhört Podcast

Wie können Steuerkanzleien Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen? Prof. Dr. Robert Butscher gibt im Podcast "Verhör(t)" konkrete Tipps für den Einstieg und zeigt, warum der Mensch trotz KI unverzichtbar bleibt.
Verhör(t) - Steuerthemen auf der Spur: Podcast: Was junge Menschen in Steuerkanzleien wollen
Verhört Podcast

In der aktuellen Folge von "Verhör(t)" gibt Steuerberaterin und Dozentin Jennifer Frenken einen Einblick in die Themen, die junge Steuerexperten in den Pausen ihrer Seminare immer und immer wieder besprechen. Gemeinsam mit Florian D. Weber spricht sie über Chancen und Herausforderungen für Kanzleien, die die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen.
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.