Podcast: Wie man eine Steuerkanzlei gründet

Wer sich als Steuerberaterin oder Steuerberater selbstständig machen will, steht vor wichtigen Entscheidungen. Die aktuelle Verhör(t) Folge liefert wertvolle Tipps und praxisnahe Einblicke, um den Start erfolgreich zu gestalten.

Am Anfang einer Kanzleigründung steht die Frage, welcher Weg der richtige ist. Ob Neugründung, Übernahme oder Anschluss an einen Kanzleiverbund – jede Option bietet Chancen und Herausforderungen.

Maximilian Justus Müller von Baczko (M.Sc.), Experte für die Optimierung von Steuerkanzleien, erklärt die Vor- und Nachteile der drei gängigen Gründungswege. Dabei geht er auf Themen wie Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und strategische Ausrichtung ein. Mit praxisnahen Tipps hilft er Gründerinnen und Gründern dabei, den richtigen Pfad zu wählen.

Neben grundlegenden Entscheidungen gibt Müller wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Umsetzung. Er zeigt auf, warum Spezialisierung wichtig ist und wie digitale Prozesse sowie gezieltes Marketing langfristig zum Erfolg führen können.









