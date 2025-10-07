Podcast: Wie man eine Steuerkanzlei gründet
Am Anfang einer Kanzleigründung steht die Frage, welcher Weg der richtige ist. Ob Neugründung, Übernahme oder Anschluss an einen Kanzleiverbund – jede Option bietet Chancen und Herausforderungen.
Maximilian Justus Müller von Baczko (M.Sc.), Experte für die Optimierung von Steuerkanzleien, erklärt die Vor- und Nachteile der drei gängigen Gründungswege. Dabei geht er auf Themen wie Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und strategische Ausrichtung ein. Mit praxisnahen Tipps hilft er Gründerinnen und Gründern dabei, den richtigen Pfad zu wählen.
Neben grundlegenden Entscheidungen gibt Müller wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Umsetzung. Er zeigt auf, warum Spezialisierung wichtig ist und wie digitale Prozesse sowie gezieltes Marketing langfristig zum Erfolg führen können.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
07.10.2025
