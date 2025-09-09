Haufe Online Redaktion
Podcast: Autor Michael Wohlfart über die Steuerberaterbibel
Bild: Haufe Online Redaktion Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche.

Michael Wohlfart hat mit seinem Buch „Die Steuerberaterbibel“ einen Leitfaden für Kanzleiinhaberinnen und -inhaber geschrieben. Im Podcast erklärt er, welche fünf Erfolgsfaktoren entscheidend sind, um Abläufe zu verbessern und Freiräume zu schaffen.

Michael Wohlfart, Geschäftsführer von Kanzlei Booster, unterstützt seit Jahren Steuerkanzleien dabei, ihre Strukturen zu optimieren. In seinem Buch „Die Steuerberaterbibel“ stellt er fünf zentrale Erfolgsfaktoren vor: Führung, Mandantenmanagement, Wirtschaftlichkeit, Personal und Prozesse. Im Podcast spricht er mit Florian D. Weber darüber, warum viele Kanzleien an Themen wie Digitalisierung oder Recruiting scheitern – oft fehlt die richtige Reihenfolge beim Angehen der Herausforderungen.

Wohlfart betont im Gespräch auch die Bedeutung einer klaren Ausrichtung der Kanzlei durch strategische Führung. Er teilt Erfahrungen aus seiner Arbeit mit über 370 betreuten Kanzleien und gibt praktische Tipps zur Umsetzung in den Alltag. Zudem erläutert er seine Entscheidung, das Buch kostenlos anzubieten – ein Schritt, um möglichst vielen Inhaberinnen und Inhabern Zugang zu diesen Ansätzen zu ermöglichen.



Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.


4 Wochen testen