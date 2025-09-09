Podcast: Autor Michael Wohlfart über die Steuerberaterbibel

Podcast: Eine Bibel für Steuerberater?
Michael Wohlfart, Geschäftsführer von Kanzlei Booster, unterstützt seit Jahren Steuerkanzleien dabei, ihre Strukturen zu optimieren. In seinem Buch „Die Steuerberaterbibel“ stellt er fünf zentrale Erfolgsfaktoren vor: Führung, Mandantenmanagement, Wirtschaftlichkeit, Personal und Prozesse. Im Podcast spricht er mit Florian D. Weber darüber, warum viele Kanzleien an Themen wie Digitalisierung oder Recruiting scheitern – oft fehlt die richtige Reihenfolge beim Angehen der Herausforderungen.
Wohlfart betont im Gespräch auch die Bedeutung einer klaren Ausrichtung der Kanzlei durch strategische Führung. Er teilt Erfahrungen aus seiner Arbeit mit über 370 betreuten Kanzleien und gibt praktische Tipps zur Umsetzung in den Alltag. Zudem erläutert er seine Entscheidung, das Buch kostenlos anzubieten – ein Schritt, um möglichst vielen Inhaberinnen und Inhabern Zugang zu diesen Ansätzen zu ermöglichen.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
Podcast: Eine Bibel für Steuerberater?
09.09.2025
