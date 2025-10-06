Kommunikation zwischen Steuerkanzlei und Mandanten

Mandanten erwarten von ihrem Steuerberater nicht nur Fachkompetenz, sondern auch eine verständliche, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikation – idealerweise digital und individuell. Dabei geht es weniger darum zu beeindrucken als darum zu verstehen – sowohl fachlich als auch menschlich. Mit Angeboten wie Haufe SteuerBriefing gelingt es Kanzleien, diesen Erwartungen gerecht zu werden.

Mandanteninformation in Steuerkanzleien: Kommunikation, die Vertrauen schafft

Mandanten erwarten von ihrem Steuerberater nicht nur Fachkompetenz, sondern auch eine verständliche, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikation – idealerweise digital und individuell. Dabei geht es weniger darum zu beeindrucken als darum zu verstehen – sowohl fachlich als auch menschlich. Mit Angeboten wie Haufe SteuerBriefing gelingt es Kanzleien, diesen Erwartungen gerecht zu werden.

Mandanten sind Experten – aber nicht für Steuern

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind wahre Fachleute in ihrem Bereich – sei es im Handwerk, Handel oder in der Beratung. Doch steuerliche Themen bleiben oft schwer verständlich. Begriffe wie "Schachtelprivileg", "Zebragesellschaft" oder "Gnadensplitting" sind abstrakt und wenig greifbar.

Hieraus erwächst eine besondere Herausforderung für Steuerkanzleien: Gesucht wird die Fähigkeit, komplexe steuerliche Zusammenhänge verständlich zu machen. Entscheidend ist dabei eine klare Sprache ohne Fachjargon sowie die Konzentration auf das Wesentliche. Kanzleien müssen rechtssichere Informationen bereitstellen und gleichzeitig sicherstellen, dass diese leicht verständlich sind – ein Balanceakt zwischen Präzision und Einfachheit.

Kommunikationsstrategien für Kanzleien

Um Mandantinnen und Mandanten erfolgreich anzusprechen, braucht es mehr als nur Fachwissen:

Klare Sprache

Vermeiden Sie unnötige Paragrafenangaben oder juristische Konstruktionen; stattdessen hilft eine bildhafte Sprache. Klare Sprache vermittelt Sicherheit und reduziert Rückfragen.

Relevanz vor Masse

Nicht jede Zahl muss erklärt werden; entscheidend ist der Fokus auf wesentliche Kennzahlen sowie deren Bedeutung.

Empathie zeigen

Viele Entscheidungen fallen leichter, wenn sich Beraterinnen und Berater in die Lage ihrer Mandanten versetzen können ("Wie wirkt sich diese Regelung konkret auf Ihren Betrieb aus?"). Feedbackgespräche stärken dieses Verständnis zusätzlich. Ein Betrieb profitiert beispielsweise eher von praktischen Hinweisen als von allgemeinen steuerlichen Erläuterungen.

Technologie nutzen

Digitale Werkzeuge wie Chatfunktionen oder individuelle Dashboards bieten schnelle Antworten; Portale erleichtern zudem den sicheren Datenaustausch rund um die Uhr.

Mandanteninformationen: Ein zentraler Baustein moderner Kanzleikommunikation

Neben dem persönlichen Austausch spielen regelmäßige Mandanteninformationen eine Schlüsselrolle in der Kommunikation zwischen Steuerkanzlei und Mandanten. Diese Informationsschreiben dienen nicht nur der rechtlichen Absicherung und Haftungsvermeidung, sondern sie helfen auch dabei, Vertrauen aufzubauen und gezielt Mehrwerte zu schaffen.

Allerdings stehen Kanzleien hier vor besonderen Herausforderungen: Die Wissensstände und Bedürfnisse der Mandanten sind oft sehr unterschiedlich. Während manche Mandanten detaillierte Erklärungen wünschen, reicht anderen ein kurzer Überblick. Hier kommen standardisierte Vorlagenlösungen, die häufig nicht individuell angepasst werden können, schnell an ihre Grenzen.

Deshalb erfordert eine effektive Gestaltung von Mandanteninformationen innovative Ansätze – sowohl inhaltlich als auch technisch:

Modernes Design kombiniert mit klarer Struktur.

Rechtssichere Inhalte verbunden mit einfacher Verständlichkeit.

Filtermöglichkeiten durch thematische Cluster, die regelmäßig wiederverwendet werden können.

Eigene Text-Hinweise, die redaktionelle Inhalte passgenau für spezifische Mandantenanliegen ergänzen können.

Verständlichkeit trifft Effizienz

Eine effiziente Informationsweitergabe gelingt besonders gut mit spezialisierten Lösungen wie Haufe SteuerBriefing:

Vorbereitete rechtssichere Inhalte sparen Zeit.

Thematische Filter ermöglichen zielgerichtete Informationen.

Eine einfache Sprache sorgt dafür, dass selbst komplexe Themen nachvollziehbar bleiben. Das Haufe SteuerBriefing bietet Ihnen hochwertige Inhalte zu aktuellen Steuer- und Gesetzesänderungen, die in verständlicher Sprache aufbereitet sind. Neben aktuellen Informationen zu Rechtsprechung, Gesetzesänderungen und Verwaltungsanweisungen finden Sie häufig nachgefragte Dauerbrenner-Themen wie E-Rechnungen, verdeckte Gewinnausschüttungen oder Kassenbuchführung – Themen, die Ihre Mandanten immer wieder beschäftigen. Darüber hinaus stehen bei ausgewählten Beiträgen vorgefertigte Checklisten und weitere hilfreiche Dokumente bereit. Diese können den Mandanten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, um typische Fragen vorab zu klären oder wichtige Belege und To-dos übersichtlich darzustellen. So wird nicht nur Arbeitsaufwand reduziert – auch bestehende Beziehungen profitieren durch individuell zugeschnittene Kommunikation.

Zudem helfen Ihnen individuelle Hinweise Ihrer Kanzlei dabei, Ihren Mandanten einen echten Mehrwert zu bieten.

Haufe SteuerBriefing bietet dabei flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen jeder Kanzlei sowie einen klar strukturierten Prozess zur Erstellung hochwertiger Informationen für verschiedene Zielgruppen innerhalb des eigenen Kundenstamms.

Mehr Wert durch klare Mandanteninformationen

Steuerberaterinnen und Steuerberater haben eine einzigartige Position: Sie übersetzen Komplexität in Klarheit und geben Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen. Dabei geht es weniger darum zu beeindrucken als darum zu verstehen – sowohl fachlich als auch menschlich.

Wer diesen Ansatz konsequent verfolgt – unterstützt durch digitale Tools –, schafft Vertrauen UND spart wertvolle Ressourcen. Mit einer Kombination aus moderner Technologie (Smart Content), strukturierten Inhalten (Cluster-System) sowie klarer Kommunikation sichern sich Kanzleien nicht nur rechtlich ab; sie steigern zugleich ihren Beratungswert gegenüber den Mandanten nachhaltig.





Relaunch des Haufe SteuerBriefing – Neue Features

Das Haufe SteuerBriefing ist jetzt noch besser!

Wir freuen uns, Ihnen den Relaunch des Haufe SteuerBriefing vorzustellen. Neu dabei: Rubrik "Häufig nachgefragt": Dauerbrenner-Themen wie die E-Rechnung oder die Kassenbuchführung werden in verständlicher Sprache und ansprechend aufbereitet zusammengefasst – genau auf die Anliegen Ihrer Mandanten zugeschnitten. Flexible Inhalte: Kombinieren Sie Beiträge zu aktuellen Gesetzesänderungen mit allgemeinen Informationen oder wählen Sie gezielt Beiträge aus nur einer Rubrik. Individuelle Hinweise: Fügen Sie den Beiträgen persönliche Anmerkungen hinzu, um beispielsweise wichtige Urteile hervorzuheben oder Empfehlungen zu geben – klar gekennzeichnet und mit echtem Mehrwert für Ihre Mandanten. Entdecken Sie jetzt die Möglichkeiten des neuen SteuerBriefings. Haufe SteuerBriefing ist Bestandteil der Fachdatenbank Haufe Steuer Office Excellence, das Sie kostenlos testen können.





