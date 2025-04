Podcast: Was die Arbeit in einer Steuerkanzlei ausmacht

Steuerberater Aaron Huber landete eher zufällig in einer Steuerkanzlei. Heute, mehr als zehn Jahre später, kann er sich keinen anderen Beruf und keine andere Kanzlei mehr vorstellen. Warum das so ist, erzählt er im Podcast.

Aaron Huber wollte ursprünglich Sport studieren, doch eine kleine Turnübung machte seinem Plan einen Strich durch die Rechnung. Ohne Plan B in der Tasche führte ihn der Vorschlag seines Vaters in eine Steuerkanzlei.

Bild: Aaron Huber

Aus dem vermeintlichen Umweg wurde seine absolute Lieblingsroute: Seit über zehn Jahren arbeitet Aaron in der gleichen Kanzlei, die ihn schon im Bewerbungsgespräch mit Fußball und lokaler Verbundenheit überzeugt hat. Doch was macht diese Kanzlei so besonders, dass sie Aaron bis heute halten kann? Das klärt er im Gespräch mit Moderator Florian D. Weber.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

