KI-Tools für Anwälte entlasten Kanzleien und bringen mehr Effizienz in die juristische Praxis. Das belegen Studien zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Besonders hohe Effizienzeffekte erzielen Rechtsanwälte mit KI bei der Recherche, Schriftsatzerstellung und der Vertragsanalyse.

Digitale Effizienz in Kanzleien: Noch viel Luft nach oben

Auch in Kanzleien ist die digitale Transformation mittlerweile weit fortgeschritten. 2025 nutzten bereits zwei Drittel der Rechtsanwälte in Deutschland Legal Tech zur Erledigung ihrer Aufgaben, so zum Beispiel Kanzleisoftware ( Legal-Tech-Umfrage 2025 von legal-tech.de). Trotzdem sind längst noch nicht alle Arbeitsprozesse in Kanzleien so organisiert, dass sie maximal effizient sind.

Optimierungspotenzial bergen KI-Funktionen, die sich heute schon einfach in die digitalen Workflows in der Kanzlei integrieren lassen. Eine Analyse des McKinsey Global Institute aus dem Jahr 2023 zeigt, dass generative KI wie zum Beispiel ChatGPT das Automatisierungspotenzial insbesondere in wissensintensiven Berufen deutlich erhöht. Insgesamt könnte langfristig allein damit bis zu rund die Hälfte der heutigen Arbeitsaktivitäten wesentlich effizienter gestaltet automatisiert werden (vgl. The economic potential of generative AI: The next productivity frontier). Dazu zählen auch Tätigkeiten, die für die rechtsberatende Praxis typisch sind – etwa Recherche, Dokumentenanalyse oder das Erstellen standardisierter Schriftsätze.

Dokumentenerstellung mit ChatGPT und Co.

ChatGPT, Claude und Gemini sind sog. Large Language Models, die in Sekundenschnelle Texte generieren. Davon profitieren auch Kanzleien, die sich im Praxisalltag zu einem großen Teil mit Schriftsätzen an Mandanten, Prozessgegner, Gerichte und Behörden beschäftigen. Generative KI erstellt und überarbeitet juristische Dokumente, wie zum Beispiel Mandantenanschreiben oder Klageschriften. Darüber hinaus sind ChatGPT & Co. bei der Strukturierung von Argumentationslinien und Erörterungen hilfreich. Auch sprachliche Optimierungen sind damit möglich. Ebenso können Texte präzisiert und stilistisch angepasst werden.

Besondere Effizienzgewinne ergeben sich, wenn

die selbstlernende KI mit Beispiel-Vorlagen gefüttert wird, die den Kanzleistandards und -gepflogenheiten entsprechen.

kanzleiintern mit einem Pool an bewährten Prompts gearbeitet wird. Solche vorformulierten Befehle an die KI sparen nicht nur Zeit, sondern sichern auch die Qualität der Ergebnisse.

KI-Recherche in juristischen Quellen

Die Schlagwort-Suche in Urteils-, Gesetzes-, Zeitschriften- und Kommentarsammlungen ist ein Relikt vergangener Zeiten. In juristische Fachdatenbanken integrierte KI-Assistenten ermöglichen heute eine deutlich effizientere, pointiertere Recherche in rechtlich relevanten Inhalten. Bei der KI Recherche stellen Nutzer Fragen – die auf juristischen Bedarf und Fragestellungen trainierte generative KI antwortet und liefert mit den Ergebnissen eine Liste relevanter Fundstellen.

Das reduziert den Zeitaufwand für Recherchetätigkeiten signifikant. Gleichzeitig verbessert KI Recherche im Vergleich zur herkömmlichen Suche die Trefferqualität, da die intelligenten KI-Assistenten in der Lage sind, semantische Zusammenhänge zu berücksichtigen.

Außerdem können die KI-basierten Rechercheassistenten komplexe Entscheidungen und Normentexte auf deren Kernaussagen reduzieren und Zusammenfassungen erstellen.

Besonders sicher und daher optimal für den hohen Datenschutz-Standard von Kanzleien geeignet, sind KI-gestützte Datenbank-Lösungen, die Eingaben nicht zu Trainingszwecken nutzen. Bei Cloud-Lösungen sollten Anwälte zusätzlich darauf achten, dass sie DSGVO-konform in der EU gehostet werden.

KI für die Mandantenkommunikation

Die Kommunikation mit Mandanten bindet Personal. Für Entlastung sorgt KI – ob online, per E-Mail oder per Telefon, von der Mandatsannahme bis hin zu Services im laufenden Mandat. Besonders hohe Synergie- und damit Effizienzeffekte entstehen, wenn Kanzleisoftware mit einem interaktiven Mandantenportal und Bots vernetzt wird. So entsteht ein nahtloser digitaler Prozess:

Interaktive Formulare leiten neue Mandanten strukturiert durch den Mandatsannahmeprozess. Die KI stellt Rückfragen, sammelt notwendige Dokumente, wie z. B. Vollmachten, und prüft Kollisionen. Für die Akte relevante Daten werden automatisch an das Aktenmanagement in der Kanzleisoftware übergeben. Ein Chatbot beantwortet 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag Standardfragen von Mandanten, erstellt To-dos und übernimmt die Terminorganisation für Kanzleimitarbeiter. KI-basierte E-Mail-Tools klassifizieren die digitale Post, nehmen eine Priorisierung vor, verknüpfen sie mit Aufgaben und Terminen für den zuständigen Bearbeiter, fassen lange Mails zusammen und versenden automatisiert Antworten.

Wissensmanagement mit KI

Ein auf Künstliche Intelligenz gestütztes kanzleiinternes Wissensmanagement ist wesentlich effizienter als das klassische Ablagesystem.

Statt sich selbst auf die Suche nach einem ähnlichen Vorgang oder einer Info im Aktenbestand zu machen („Wo habe ich das abgelegt?“), überträgt der Anwalt dem KI-Assistenten mit gezielten Aufgabenstellungen die Analyse von kanzleiinternen Aktendaten und Schriftsätzen („Stelle alle Schriftsätze aus dem Aktenbestand zusammen, die sich mit der Mietpreisbremse in Berlin beschäftigen.“). So lassen sich nicht nur ähnliche Fälle im Aktenbestand leichter aufspüren. Wissen wird auch transparenter – für Mitarbeiter und Kollegen.

Zudem sind die KI-Assistenten in der Lage, Zusammenfassungen umfangreicher Dokumente zu erstellen und aus den kanzleiinternen Best Practices Lösungen wie zum Beispiel Textbausteine oder Argumentationslinien zu entwickeln.

KI-Vertragsanalyse

In Rechtsabteilungen ist auf Vertragsanalyse trainierte LegalAI mittlerweile weit verbreitet. Zunehmend erkennen auch Kanzleien den Nutzen solcher KI Vertragsanalyse Tools. Diese sind in der Lage, umfangreiche Vertragswerke und Schriftsätze in Sekunden auf bestimmte Fragestellungen zu scannen und kritische Klauseln und Abweichungen von Standardformulierungen zu identifizieren.

Wer für Mandanten größere Vertragsbestände verwaltet, kann mit KI-Vertragsanalyse viel Zeit sparen, ohne großen Aufwand Risiken sowie Fehler vermeiden und seiner Mandantschaft besondere Services bieten. Die KI liefert in Sekundenschnelle Reports über anstehende Fristen, Nachverhandlungsmöglichkeiten und sonstige vertragsrelevante To-dos.

Auch in rechtlichen Due-Dilligence-Prüfungen, bei der der gesamte Vertragsbestand einer Organisation auf rechtliche Risiken analysiert werden muss, kann Künstliche Intelligenz wertvolle Hilfestellung bieten. Die KI-Vertragsanalyse übernimmt eine Vorprüfung und filtert kritische Aspekte aus den Vertragsdaten, die dann vom Anwalt noch einmal näher rechtlich geprüft werden.

KI als Kanzleistrategie

KI-Tools versprechen deutliche Effizienzzuwächse und Entlastung für Kanzleien. Entsprechende Erfolge stellen sich aber nur ein, wenn KI-Tools mit Bedacht und Strategie implementiert und genutzt werden.

Bei der Entwicklung einer KI-Strategie sollten sich Kanzleien unter anderem von folgenden Fragen leiten lassen:

Welche Aufgaben in der Kanzlei sind besonders zeitintensiv und aufwendig? Erst die kanlei-internen Schmerzpunkte identifizieren. Das schützt vor übereilten Entscheidungen. Gibt es dafür DSGVO-, EU-KI-Verordnung- und berufsrechtskonforme KI-Lösungen? Passen diese KI-Tools zur vorhandenen IT-Landschaft in der Kanzlei? Sind die Abläufe in der Kanzlei schon bereit für KI? Showstopper sind analoge Arbeitsweisen und Medienbrüche. Existiert eine Datenbasis, mit der KI arbeiten kann? KI braucht strukturierte Daten, eine saubere Dokumentation, klare Zuständigkeiten. Wie lässt sich der Import und Export von Daten bewerkstelligen, wie die Anbindung an andere LegalTech-Lösungen? Wie wird die regelkonforme Nutzung sichergestellt? Ein Regelwerk, auf das sich alle verpflichten, schafft Sicherheit und beugt Rechtsverstößen vor. Was fördert die Akzeptanz des Tools bei Mitarbeitern und Kollegen? Schulungen nehmen Unsicherheit. Wer ist für die Implementierung und Umsetzung in der Kanzlei zuständig? Klare Verantwortlichkeiten stellen sicher, dass das KI-Projekt nachgehalten und optimiert wird.





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