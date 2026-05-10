Traumgeschenk zur Traumhochzeit

Nach einer romantischen Hochzeit unter Palmen ging der frisch vermählte Ehemann vor seiner Traumfrau am Tropenstrand auf die Knie und schenkte ihr ein Audi A5 Cabrio, symbolisiert durch 2 Kennzeichen in Geschenkpapier.

Träume sind vergänglich und das manchmal sind sie es gerade dann, wenn sie wahr geworden sind. Die schmerzliche Erfahrung, wie schnell ein Traum zerplatzen kann, musste ein Ehepaar nach einer Traumhochzeit unter Palmen machen, denn Streit und Trennung folgten auf dem Fuße.

Traumhochzeit vor traumhafter Kulisse

Eine wahrhafte Traumhochzeit sollte es werden. Nichts weniger als eine Inselgruppe in den Tropen bildete die Kulisse für die Trauung des verliebten Paares. Wenn schon eine Traumhochzeit, dann gehört dazu auch ein traumhaftes Geschenk, dachte sich der Bräutigam. Als seine Angebetete in ihrem weißen Brautkleid und mit Blumen im Haar am Tropenstrand auf einer Schaukel unter einer Palme Platz genommen hatte, ging er vor ihr auf die Knie. Er überreichte ihr ein flaches Päckchen, umwickelt mit gelbem, mit Schmetterlingen bedrucktem Geschenkpapier. Darin befanden sich zwei Kennzeichen für ein kurz vor der Hochzeit erworbenes Audi A5 Cabriolet. Der Kaufvertrag war auf den Hochzeitstag datiert.

Träume sind Schäume

Was so traumhaft und harmonisch begann, fand leider ein ziemlich jähes und profanes Ende. Nach etlichen Streitereien folgte bereits 2 Jahre nach der Traumhochzeit die endgültige Trennung. Von dem Traumgeschenk wollte der verärgerte Ehemann nun nichts mehr wissen und verlangte das Auto von seiner Gattin zurück. Als diese sich weigerte, holte er das Fahrzeug kurzerhand mit seinem Zweitschlüssel aus der Werkstatt ab, als es sich dort zur Durchführung von Wartungsarbeiten befand.

Vor Gericht verbissener Streit ums Auto

Der Streit um das Audi Cabriolet endete vor Gericht. Die Ehefrau nahm ihren Mann im laufenden Scheidungsverfahren auf Herausgabe des Fahrzeuges in Anspruch. Sowohl das Familiengericht als auch zweitinstanzlich das OLG gaben ihrer Forderung recht.

Kennzeichenübergabe als Symbol für Eigentumsübertragung

Die Gerichte bewerteten die Übergabe der Kennzeichen auf den Knien am Tropenstrand - trotz aller Romantik - schlicht als eine rechtsgeschäftliche Handlung. Der Ehemann habe durch die symbolische Übergabe der Kennzeichen sowie des Fahrzeugschlüssels seinen Willen zum Ausdruck gebracht, das Fahrzeug seiner Ehefrau als Hochzeitsgeschenk zu übereignen. Die Tatsache, dass er selbst einen Zweitschlüssel und damit Mitbesitz an dem Fahrzeug behalten hatte, ändere daran nichts. Der Wille zur Eigentumsübertragung zeige sich auch daran, dass die Ehefrau im Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) als Fahrzeughalterin eingetragen wurde.

Ehe als Besitzkonstitut

Das OLG hatte auch kein Problem damit, dass § 929 BGB für eine Eigentumsübertragung nicht nur eine Einigung, sondern auch die Übergabe der Sache fordert. Ein gesonderter Übergabeakt sei im Falle des Mitbesitzes im Rahmen einer Ehe entbehrlich. Dies folge aus §930 BGB, wonach die Übergabe durch ein Besitzmittlungsverhältnis ersetzt werden kann. Ein solches Besitzkonstitut sei hier durch die Ehe vermittelt worden.

Audi Cabriolet gehörte nicht zu den Haushaltsgegenständen

Der nach § 985 BGB bestehende Herausgabeanspruch der Ehefrau wurde im konkreten Fall nach Auffassung des Senats auch nicht durch die Vorschrift § 1361a BGB über die Verteilung der Haushaltsgegenstände verdrängt. Zum gemeinsamen Haushalt habe das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Trennung nicht gehört. Die Ehefrau habe nachvollziehbar vorgetragen, das Fahrzeug überwiegend alleine genutzt zu haben, u.a. im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kunstmalerin, für diverse Fahrten zu ihren Schwestern und zu ihrer Arbeitsstelle. Gemeinsame Urlaube und Einkäufe seien mit dem BMW ihres Gatten erledigt worden. Dieses habe die Funktion des gemeinsamen Haushaltsfahrzeugs gehabt.

Ehefrau wurde zweimal beschenkt

Auch die Behauptung des Ehemanns, das wahre Hochzeitsgeschenk sei eine Einkaufstour mit Einkäufen im Wert von ca. 10.000 EUR gewesen, nutzte ihm nichts. Nach den Feststellungen des Senats lebten die Eheleute in überdurchschnittlichen Vermögensverhältnissen. Das Gericht bewertete die unstreitige Einkaufstour deshalb schlichtweg als ein zweites, den Vermögensverhältnissen angemessenes Hochzeitsgeschenk.

Ehemann muss Fahrzeug herausgeben

Im Ergebnis hatte die Ehefrau nach der Bewertung des Gerichts wirksam Eigentum an dem Fahrzeug erworben. Das OLG bestätigte daher die Entscheidung des Familiengerichts, das dem Antrag der Ehefrau auf Herausgabe des Fahrzeuges stattgegeben hatte.





(OLG Nürnberg, Beschluss v. 14.4.2026, 11 UF 940/25)