Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte gilt ab August 2026
KI-VO sieht Transparenzpflichten vor
Die EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz – KI-VO oder AI Act – ist bereits am 1. August 2024 in Kraft getreten. Sie sieht für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen bestimmte Transparenzpflichten vor, die insbesondere in Artikel 50 der KI-VO geregelt sind. Demnach müssen ab dem 2. August 2026:
- KI-Interaktionen mit Menschen als solche zu erkennen sein,
- KI-generierte Texte, Bilder, Fotos, Videos und Audioinhalte entsprechend markiert werden,
- Deepfakes (täuschend echte KI-genegierte Bilder oder Videos) so gekennzeichnet sein, dass sie klar als manipulierte Inhalte zu erkennen sind.
Grundsätzlich gilt, dass Nutzer erkennen können müssen, dass sie mit einem KI-System kommunizieren, Deepfakes anschauen oder Inhalte einsehen, die von einem KI-System erzeugt wurden.
Ausnahmen für kleine Unternehmen
Für kleine Unternehmen (KMU), zu denen auch Kanzleien und Freiberufler gezählt werden, sind erleichterte Dokumentations- und Berichtspflichten vorgesehen, sofern die allgemeine Sicherheit nicht bedroht ist. Deepfakes und Emotionserkennung müssen allerdings in jedem Fall gekennzeichnet sein.
Die Pflicht zur Offenlegung des Einsatzes KI-Systemen entfällt auch, wenn klar erkennbar ist, dass es sich um ein KI-System handelt. Dies gilt beispielsweise dann, wenn humanoide Roboter mit deutlich synthetischen Stimmen sprechen.
Die Transparenzpflichten sind außerdem eingeschränkt, wenn KI-Inhalte bei Strafverfolgungsmaßnahmen oder verdeckten Ermittlungen eingesetzt werden.
Keine Vorgaben für die Art der Kennzeichnung
Wie die Kennzeichnung konkret zu erfolgen hat, ist nicht geregelt. Gefordert wird lediglich, dass eine „klare und eindeutige Information“ spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion gegeben werden soll. Typische Formulierungen könnten daher lauten:
- „Der Text / der Inhalt / die Grafik / das Bild wurde von einem KI-System generriert.“
- „Sie kommunizieren mit einem KI-System.“
- „Die Antwort auf ihre Frage wird von einer KI erzeugt.“
Kennzeichnungspflicht entfällt nach Überprüfung
Insbesondere für Journalisten, Freiberufler und Kanzleien von Bedeutung ist, dass die Kennzeichnungspflicht von Texten, die von einer KI erzeugt wurden, entfällt, wenn diese von einem Menschen überprüft oder redaktionell kontrolliert wurden. Entscheidend ist, dass eine Person benannt ist, die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte trägt.
Für Unternehmen und Kanzleien bedeutet dies, dass klar geregelt werden muss, wer KI-generierte Inhalte vor der Veröffentlichung oder Weitergabe prüft. Im Vorfeld sollte zudem festgelegt werden, wer und in welchem Umfang KI einsetzen darf und welche Inhalte nicht von einer KI verarbeitet werden dürfen. Dabei sollte vor allem auf die Verarbeitung personenbezogener Daten geachtet werden.
-
Abschreibung: Gebrauchter PKW als Geschäftswagen sinnvoll?
510
-
Angemessene Beileidswünsche beim Tod von Mitarbeitern, Mandanten und Geschäftspartnern
3941
-
Fristverlängerung bei Gericht beantragen - Fehlerquellen und Haftungsgefahren
302
-
Anwalt darf die anwaltlich vertretene Gegenseite nicht direkt kontaktieren
289
-
Anwalt muss laut BGH auf Mandantenfrage unverzüglich antworten
2191
-
Drohung des Anwalts mit Mandatsniederlegung zur Unzeit
2062
-
Wegfall der Geschäftsgrundlage - gelingt selten oder nie
123
-
Einspruchsfrist versäumt: Was ist bei Bescheidverspätung oder Verlust in der Post zu beachten?
104
-
Wann macht eine Streitwertbeschwerde Sinn?
83
-
Beziehung gescheitert, Geschenke zurück?
78
-
Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte gilt ab August 2026
07.04.2026
-
Vorösterliche Enthauptung eines Deko-Hasen
29.03.2026
-
Synchron durchgeführte Online-Fortbildungen sind nicht genehmigungspflichtig
25.03.2026
-
Anwaltshaftung gegenüber Rechtsschutzversicherungen
24.03.2026
-
Irritierendes Schnarchen von der Richterbank
22.03.2026
-
Schwunghafter Handel mit Flensburgpunkten
15.03.2026
-
Leitentscheidung zur Wirksamkeit von anwaltlichen Honorarvereinbarungen
09.03.2026
-
Schlichtungsstelle verzeichnet 2025 einen Anstieg der Anträge um 50 Prozent
09.03.2026
-
Ransomware-Attacken sind weiterhin die größte Bedrohung
04.03.2026
-
Kein Zeugnisverweigerungsrecht für Geistliche nach Seitensprung
01.03.2026