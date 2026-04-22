Was ist Legal AI genau? Welche Rolle spielt KI für Juristen heute schon in der juristischen Praxis? Welche Bedeutung haben Legal AI-Technologien in der Kanzlei der Zukunft? Ein Überblick über die Chancen, die speziell für den Rechtsmarkt entwickelte KI bietet.

Die Gegenwart: KI für Juristen auf dem Vormarsch

Schriftsatz- und Vertragsentwürfe in Sekunden, Recherche-Ergebnisse und Dokumentenanalyse auf Knopfdruck – das sind nur ein paar der Vorteile, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der juristischen Praxis bietet. Dementsprechend schnell hat sich die noch junge Technologie vom Experiment zum Standard in vielen Kanzleien und Rechtsabteilungen entwickelt.

Das belegen aktuelle Zahlen aus verschiedenen Studien. Laut einer großen Umfrage von Legal-tech.de nutzte jeder zweite Anwalt im Jahr 2025 KI für seine Arbeit. Nach dem Benchmark-Bericht 2026 für kleine Anwaltskanzleien in Deutschland setzen über 60 % der befragten kleinen Kanzleien Künstliche Intelligenz bereits regelmäßig in ihrer juristischen Praxis ein. Vergleichbare Zahlen liefert eine Umfrage bei Anwälten in Bayern (vgl. Umfrage zur KI-Nutzung der bayerischen Anwaltschaft des bayerischen Anwaltsverbands) für mittlere Kanzleien mit bis zu 50 Mitarbeitern. Nach dem aktuellen Legal Tech Monitor haben sogar über zwei Drittel der befragten Kanzleien bereits ein oder mehrere KI-Projekte durchgeführt. So zum Beispiel zur Dokumentenanalyse, für die Textgenerierung, die juristische Recherche und zur Workflow-Automatisierung.

Besonders beliebt ist auf sog. Large Language Modellen basierende generative KI wie ChatGPT und Claude.

Dass sich dieser Trend künftig noch verstärken wird, legt der internationale Vergleich nahe. Laut der internationalen Future Ready Lawyer Studie 2026 greifen 92 % der befragten Juristinnen aus den USA, China und neun europäischen Ländern bei ihrer Arbeit auf mindestens ein KI-Tool zu.

KI-Technologie kurz und einfach erklärt Machine Learning (ML)

Grundtechnologie der Künstlichen Intelligenz, im Englischen: Artificial Intelligence, kurz: AI. Auf Basis riesiger Datenmengen leiten Systeme Muster und Zusammenhänge her, aus denen sie Lösungen entwickeln. Natural Language Processing (NLP)

Spezialisierung von Machine Learning auf die Verarbeitung von Sprache.

Beispiel: Analyse von Verträgen. Large Language Models (LLM) Auf Textdaten basierende NLP-Systeme, die Sprache nicht nur verstehen, sondern auch selbst generieren können.

Beispiel: ChatGPT erstellt Schriftsätze, fasst Urteile zusammen oder beantwortet Rechtsfragen. Legal AI Speziell für Juristen konzipierte KI.

Die Zukunft: Legal AI als Wettbewerbsfaktor

Die aktuellen Nutzerzahlen sprechen dafür, dass KI-basierte Anwendungen in naher Zukunft ähnlich selbstverständliche Hilfsmittel für die juristische Praxis sein werden wie einst Diktiergeräte oder Handakten.

Treiber für diese Entwicklung ist nicht nur der rasante technologische Fortschritt, der die KI für Juristen immer leistungsfähiger, sicherer und damit attraktiver werden lässt. Auch der Rechtsmarkt selbst ist Katalysator.

Legal AI als Hebel gegen Fachkräftemangel: Die Anwaltschaft hat nicht nur ein kurzfristiges, sondern ein strukturelles Nachwuchsproblem. Daten der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) aus den letzten Jahren zeigen, dass die Anzahl der niedergelassenen Anwälte stagniert bzw. leicht rückläufig ist. Auch qualifizierte Mitarbeiter werden rarer. Die Anzahl der ReNo-Azubis ist über Jahre deutlich gesunken und stagniert aktuell auf niedrigem Niveau. Insbesondere kleine und mittlere Kanzleien fällt es schwer, offene Stellen zu besetzen. Eine Möglichkeit, Personalmangel zu kompensieren, ist es, Prozesse zu automatisieren. Ebendies gelingt im Zusammenspiel von Legal Tech mit Legal AI, so zum Beispiel mit KI-basierten Chatbots, die die Mandatsannahme selbstständig erledigen und die automatisierte Aktenanlage in der Kanzleisoftware anstoßen.

Neue Standards der Mandantschaft: Die digitale Transformation in Unternehmen ist weit fortgeschritten. Der Arbeitsalltag der meisten Mandanten ist geprägt von automatisierten, hocheffizienten digitalen Abläufen. Die Digital Natives dominieren mittlerweile den Arbeitsmarkt. Entsprechend sind auch die Erwartungen an die Arbeitsweise von Kanzleien: Kommunikation und Kooperation mit dem Rechtsberater sollen digital, schnell, effizient stattfinden und 24/7 möglich sein. Wer hier mithalten will, sollte digital aufrüsten, so zum Beispiel mit KI-basierten Mandantenportalen und Dokumentenmanagement-Systemen, die den Austausch und die Zusammenarbeit beschleunigen und sie bequemer und transparenter machen.

Legal AI als Abgrenzungsmerkmal: KI macht juristische Arbeit leichter, effizienter und liefert schnellere Ergebnisse. Gleichzeitig kannibalisiert es sie. Experten prognostizieren, dass Künstliche Intelligenz in naher Zukunft diejenigen ersetzt, die Standard-Rechtsfälle bearbeiten und juristische Routinearbeiten erledigen. Eine entsprechende Entwicklung zeichnet sich bereits in Rechtsabteilungen ab: Nach dem XI. Rechtsabteilungsreport von KPMG Law 2025/26 sank dort der Anteil der Paralegals seit 2005 von 15 % auf 8 %. Demgegenüber steigt die Zahl der Legal-Operations- und Tech-Spezialisten kontinuierlich. Kanzleien sollten deshalb bereits heute ihre Arbeitsweisen überdenken: Wie lässt sich KI nutzbringend mit der eigenen anwaltlichen Expertise zusammenführen? Welche Tools erhöhen die Beratungseffizienz oder den Nutzen für den Mandantenstamm?

Legal Tech und Legal AI als Strategie: Kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch

Generative KI wie ChatGPT oder Claude kann in Sekundenschnelle Schriftsätze entwerfen. Speziell auf die juristische Arbeit zugeschnittene Legal AI filtert aus riesigen Entscheidungsdatenbanken in kürzester Zeit fallrelevante Urteile heraus oder prüft umfangreiche Verträge auf juristische Schwachstellen.

Maximale Effizienz lässt sich aber erst dann erzielen, wenn das Ergebnis gleich nach der Erstellung direkt in der Kanzleisoftware einer digitalen Akte und einem Bearbeiter zugeordnet und mit einer Frist, einer Wiedervorlage bzw. einem anderen To-do versehen werden kann. Exakt hier beginnt das Zusammenspiel von Legal Tech und KI für Juristen.

Legal AI-Tools sollten sinnvoll auf die Legal Tech-Workflows der Kanzleisoftware oder des Dokumentenmanagement-Systems abgestimmt sein. Das heißt nicht unbedingt, dass sie als sog. Embedded AI vollständig in die Legal Tech-Lösung integriert sein müssen. Wichtig ist jedoch, dass die digitalen Workflows und das Zusammenspiel beider Lösungen klar definiert und kommuniziert sind. Nur dann entfaltet Legal AI ihr volles Potenzial.

Was ist Legal Tech? Was ist Legal AI? Legal Tech: Sorgt für technologische Infrastruktur Legal AI: „Intelligente“ Erledigung von Aufgaben im juristischen Alltag Typische Beispiele aus der Praxis Kanzleisoftware (Akte, Fristen, Abrechnung) Generative KI für Schriftsatz- und Vertragsentwürfe Dokumentenautomatisierung (Verträge, Schriftsätze) Recherche in Datenbanken Mandantenportale Chatbots für Mandantenkommunikation Workflow- und Aufgabenmanagement Vertragsanalyse und -prüfung



Legal AI: Wichtige Einsatzbereiche im Überblick

Hohe Effizienzgewinne lassen sich mit auf die juristische Praxis ausgerichteter Legal AI vor allem in folgenden Bereichen erzielen.

1. Juristische Recherche

Früher war die Recherche in Zeitschriften, Büchern, Vorschriften und Entscheidungssammlungen mühsam und zeitaufwendig. Heute analysieren in Datenbank-Systeme eingebettete KI-Assistenten im Dialog mit dem Anwender umfangreiche juristische Quellen und liefern in Sekundenschnelle die passende Antwort auf Rechtsfragen, versehen mit zitierfähigen Fundstellen.

2. Vertragsgestaltung und Vertragsprüfung

Welche Vertragsklausel ist riskant, weicht vom Standard ab oder fehlt gänzlich? Welche Regelung ist unwirksam? Vertragsprüfung und -gestaltung bindet viel Zeit, ist fehleranfällig und permanenten Änderungen durch Judikativie und Legislative unterworfen. Effiziente Unterstützung leisten KI-Tools. Sie erstellen, basierend auf Templates und konkreter Eingaben, komplette Vertragsentwürfe, befüllen sie mit individuellen Daten, schlagen passende Klauselvarianten vor und identifizieren Risiken.

3. Vertrags- und Dokumentenmanagement

Intelligente Tools extrahieren aus Schriftsätzen und Verträgen relevante Fristen, Kündigungsrechte und Zahlungsmodalitäten, überwachen automatisiert deren Einhaltung und ordnen sie Vorgängen und Akten zu.

4. Kommunikation und Kollaboration

Chatbots übernehmen die Erstberatung, beantworten standardisierbare Mandantenanfragen, buchen Beratungstermine und erheben Daten für die Aktenanlage. Intelligente Posteingangs-Assistenten ordnen unstrukturierte E-Mail-Anfragen, priorisieren sie und leiten sie an den richtigen Ansprechpartner weiter.





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Quellen:

Legal Tech Umfrage 2025

Benchmark-Bericht 2026 für kleine Anwaltskanzleien in Deutschland

Auswertung der Umfrage zur KI-Nutzung der bayerischen Anwaltschaft

Legal Tech Monitor 2025

Die Future Lawyer Studie 2026