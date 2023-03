Der Facility Manager Apleona kauft den Wettbewerber Gegenbauer. Die Fusion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden. Zusammen kommt der Konzern auf 40.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von dreieinhalb Milliarden Euro.

Apleona, ein in Europa führendes Unternehmen für integriertes Facility Management (FM) mit Sitz in Neu-Isenburg, hat eine Vereinbarung zur Fusion mit dem familiengeführten, fast 100 Jahre alten, Konkurrenten Gegenbauer (Berlin) unterzeichnet. Das teilten die Firmen am 6. März mit.

Die Gegenbauer-Gruppe erzielt mit 18.000 Beschäftigten nach eigenen Angaben einen Umsatz von knapp 900 Millionen Euro. 50 Prozent davon entfallen auf technische FM-Services, die andere Hälfte auf infrastrukturelle Leistungen. Das Unternehmen ist überwiegend in Deutschland tätig. Die bisherigen Gegenbauer-Gesellschafter werden nach der Fusion Gesellschafter von Apleona.

Apleona ging aus dem Bilfinger-Konzern hervor und wurde im Jahr 2016 von der schwedischen Private-Equity-Gesellschaft EQT gekauft – im Jahr 2020 hat der Finanzinvestor PAI den Facility Manager übernommen. Der Kauf von Gegenbauer steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und soll im Sommer 2023 abgeschlossen werden. Sämtliche Geschäfte werden dann unter der Dachmarke Apleona fortgeführt.

Apleona-Mehrheitseigner PAI denkt an den Weiterverkauf

Mit dem Zusammenschluss wird Apleona ein schlagkräftiger Konzern im Gebäudemanagement mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in Europa, davon 28.000 in Deutschland, und einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Zu den Kunden gehören Industrieunternehmen, Finanzinstitute und institutionelle Immobilieninvestoren. Das Dienstleistungsportfolio umfasst sämtliche technische, kaufmännische und infrastrukturelle Services für Gewerbeimmobilien aller Assetklassen.

"Unsere Kunden suchen zunehmend professionelles Outsourcing von integrierten Immobiliendienstleistungen, Bündelung immer größerer, auch grenzüberschreitender Servicepakete sowie digitale Lösungen und Produkte zur Energieeinsparung und Dekarbonisierung im Gebäudebestand, was durch die andauernde Energiekrise noch verstärkt wird", erklärte Apleona-CEO Dr. Jochen Keysberg. Die Fusion zahle genau auf diesen Trend ein.

Das Private-Equity-Unternehmen PAI Partners bleibt Mehrheitsgesellschafter. "Wir sehen Apleona in Zukunft als eine der stärksten und sichtbarsten Marken auf dem immer noch stark fragmentierten europäischen FM-Markt. Bei dessen weiterer Konsolidierung wird Apleona mit Unterstützung von PAI weiter eine aktive Rolle einnehmen", erklärte Ralph Heuwing, Partner und Head of DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei PAI Partners. Der Zusammenschluss mit Gegenbauer stärke Apleonas Marktposition und Wachstumskurs weiter, so Heuwing.





Das könnte Sie auch interessieren:

ESG-Reporting: Die Rolle des Facility Managements

Facility Manager wachsen – es wird munter konsolidiert

Krisenresilient: Facility Management auf (Wachstums-)Kurs

Facility Management: Potenziale für die Wohnungswirtschaft