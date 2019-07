Vermögensverwaltende Immobilienunternehmen sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Gewerbesteuer befreit. Aber die Finanzverwaltung hat die Branche im Visier. In letzter Zeit gab es hier einiges an Rechtsprechung. Ein BFH-Urteil ist besonders interessant. Weitere stehen vor der Tür.

Gewerblich tätige Einzelunternehmer, Personen- und Kapitalgesellschaften unterliegen mit ihren Gewinnen grundsätzlich der Gewerbesteuer. Firmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, können jedoch mit der "erweiterten Kürzung des § 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz" ein Steuerprivileg nutzen, das die Belastung mit der Gewerbesteuer in der Regel auf null reduziert. Die Tätigkeit eines Immobilienunternehmens darf im Rahmen des Gewerbesteuerprivilegs nicht über eine reine Vermögensverwaltung hinausgehen.

Grundstücksmarkttypische Tätigkeiten nach Art eines Immobilienhändlers wären demnach schädlich und würden eine volle Gewerbesteuerbelastung des erzielten Gewinns auslösen. Auch die Vermietung von Betriebsvorrichtungen, wie Lastenaufzüge oder Trocknungs- und Belüftungsanlagen, fallen darunter. Es gilt das sogenannte Ausschließlichkeitsgebot – schon kleinere schädliche Fremdumsätze bringen die gesamte Steuerfreistellung zu Fall.

Unschädlich sind nebenbei erzielte Zinserträge, die eine Gesellschaft aus der Anlage ihres Kapitalvermögens erwirtschaftet. Diese Erträge unterliegen jedoch selbst nicht der Gewerbesteuerbefreiung, und die Finanzverwaltung nimmt die Privilegierung der Immobilienbranche zunehmend ins Visier. Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist eine ganze Reihe von strittigen Fällen anhängig. Gerade erst geklärt hat der Große Senat des BFH eine Beteiligungskonstellation, die für die von Joint Ventures geprägte Immobilienwirtschaft in der Praxis von großer Bedeutung ist.

Urteilsfall BFH: Eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG war an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligt, die Eigentümerin mehrerer Immobilien war. Die GmbH & Co. KG machte in ihren eigenen Gewerbesteuererklärungen bezüglich der aus der GbR-Beteiligung bezogenen anteiligen Mieterträge die erweiterte Kürzung geltend.