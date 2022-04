Aktiengewinnberechnung: Options- und Termingeschäfte

Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus Options- und Termingeschäften in die Aktiengewinnberechnung nach § 8 InvStG 2004

BMF, 17.11.2020, IV C 1 - S 1980 - 1/19/10082 :006, Abdr. in BStBl Bezug: BMF vom 18.08.2009 – IV C 1 – S 1980-1/08/10019, Rz. 162 ff. BMF vom 21.05.2019 – IV C 1 – S 1980-1/16/10010 :001, Rz. ...

mehr

30-Minuten testen