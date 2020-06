Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A.: Kapitalerhöhung

Die Finanzverwaltung nimmt Stellung zur Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A. (Frankreich) im Jahr 2019 und stellt fest, dass hier eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 1, 7 KapErhStG vorliegt.

Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A. (Frankreich)

Das BMF widmet sich in einem Schreiben einer Kapitalmaßnahme von Air Liquide S.A. (Frankreich) im Jahr 2019. Hier buchten depotführende Kreditinstitute teilweise für die „jungen“ Aktien die Anschaffungskosten in Höhe des Börsenkurses am ersten Handelstag ein. In gleicher Höhe wurde zudem ein steuerpflichtiger Kapitalertrag abgerechnet.

Anschaffungskosten korrigieren

Die Finanzverwaltung stellt fest, dass hier die Voraussetzungen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 1, 7 KapErhStG erfüllt sind. Bei den betroffenen Aktien sind die Anschaffungskosten zu korrigieren. Das BMF-Schreiben führt auf, wie die Korrektur zu erfolgen hat und welche Folgen dies für die Einkommensteuerveranlagung mit sich bringt.

BMF, Schreiben v. 11.6.2020, IV C 1 - S 2252/19/10028 :002