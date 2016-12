25.07.2014 | News Steuertipp der Woche

Steuerbescheid per Fax ist kein digitales Dokument

Ein Einkommensteuerbescheid, den das Finanzamt per Fax an den Steuerzahler sendet, gilt als am gleichen Tag zugestellt. Die Drei-Tages-Fiktion bei digitalen Bescheiden greift nicht.mehr