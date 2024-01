Entgeltlicher Verzicht auf ein Nießbrauchrecht

Der entgeltliche Verzicht auf ein Nießbrauchrecht stellt keine Veräußerung i.S. des § 23 EStG dar. So entschied das FG Münster.

Vor dem FG Münster wurde folgender Fall verhandelt: Die Klägerin erhielt 2008 durch ein Vermächtnis ein Nießbrauchrecht an einem Grundstück. Dieses Grundstück überließ sie im Jahr 2012 an eine Kommanditgesellschaft, an der sie selbst als Gesellschafterin beteiligt war. Die Mieteinnahmen wurden als Sonderbetriebseinnahmen behandelt. Im Jahr 2018 schied die Klägerin aus der Gesellschaft aus. Sie überführte das Nießbrauchrecht in Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung zu einem Wert von 0 EUR in ihr steuerliches Privatvermögen. Die Mieteinnahmen wurden dann als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung behandelt. Die Klägerin verzichtete im November 2019 gegen eine Entschädigungszahlung auf ihr Nießbrauchrecht.

Verzicht auf Nießbrauchrecht

Das Finanzamt war der Ansicht, dass diese Zahlung zu Einkünften i.S.von § 23 EStG geführt habe. Die Entnahme des Nießbrauchrechts aus dem Sonderbetriebsvermögen habe zu einer Anschaffung nach § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG geführt, sodass der entgeltliche Verzicht innerhalb der – aufgrund der Nutzung als Einkunftsquelle gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG verlängerten – zehnjährigen Veräußerungsfrist erfolgt sei. Die Klägerin war jedoch der Ansicht, dass das Nießbrauchrecht nicht veräußert, sondern – als nicht übertragbares Recht – lediglich abgelöst worden sei. Die Klage vor dem FG Münster hatte Erfolg.

Keine Veräußerung nach § 23 EStG

Das FG Münster vertritt die Auffassung, dass mit dem entgeltlichen Verzicht im Jahr 2019 das Nießbrauchrecht nicht veräußert worden ist. Es liegt daher keine Anschaffung bzw. Veräußerung i.S.d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH sei hierunter der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts auf einen Dritten zu verstehen. Somit setze eine "Veräußerung" nicht nur die Entgeltlichkeit des Übertragungsvorgangs, sondern auch einen Rechtsträgerwechsel an dem veräußerten Wirtschaftsgut voraus.

FG Münster, Urteil v. 12.12.2023, 6 K 2489/22 E, veröffentlicht mit dem Januar-Newsletter des FG Münster