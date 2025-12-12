FG Düsseldorf

Verlängerte Nachbehaltensfrist des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F.

News 12.12.2025 | 11:44 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Verlängerte Nachbehaltensfrist des § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F.
Bild: Haufe Online Redaktion

Das FG Düsseldorf befasste sich mit der Frage, ob die auf 10 Jahre verlängerte Nachbehaltensfrist des  § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F. auf Erwerbsvorgänge vor dem 1.7.2021 anwendbar ist.

Einbringung von Flurstücken

Vor dem FG Düsseldorf klagte eine oHG, die im Jahr 2018 von einer KG zwei Flurstücke im Wege der Einbringung erworben hatte. Es waren jeweils die selben Gesellschafter an den Personengesellschaften beteiligt. Die Grunderwerbsteuer wurde zunächst unter Hinweis auf § 6 Abs. 3 GrEStG mit 0 EUR festgesetzt.

Formwechsel in eine GmbH

2023 - mehr als fünf Jahre nach Einbringung der Grundstücke - kam es bei der Klägerin zu einem Formwechsel in eine GmbH. Das Finanzamt änderte den Grunderwerbsteuerbescheid, da es die Ansicht vertrat, dass die zwischenzeitlich verlängerte 10-jährige Nachbehaltensfrist in § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F. Anwendung finde. Die gesetzliche Verlängerung gelte für alle Sachverhalte, für die die bisherige 5-jährige Frist – wie bei der Klägerin – vor dem Stichtag 1.7.2021 noch nicht abgelaufen sei. Dies folge aus § 23 Abs. 18 und Abs. 24 GrEStG.

Verlängerte Nachbehaltensfrist für Vorgänge nach dem 30.6.2021

Doch das FG Düsseldorf entschied zugunsten der Klägerin, dass die 10-jährige Nachbehaltensfrist im konkreten Fall nicht anwendbar sei. In diesem Fall sei die bereits abgelaufene 5-jährige Nachbehaltensfrist einschlägig. Das Gericht verwies auf § 23 Abs. 18 GrEStG. Demnach sei § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG n.F. mit einer Nachbehaltensfrist von zehn Jahren erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 30.6.2021 verwirklicht werden.

FG Düsseldorf, Gerichtsbescheid v. 8.10.2025, 11 K 1987/25 GE, veröffentlicht mit Newsletter Dezember 2025 des FG Düsseldorf

Schlagworte zum Thema:  Grunderwerbsteuer , Grundstück , Personengesellschaft
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
Haufe Shop: Wachstumschancengesetz
Wachstumschancengesetz

Das Wachstumschancengesetz ist die größte Steuerreform der letzten Jahre. Expert:innen von Ernst & Young stellen die Einzelmaßnahmen des Wachstumschancengesetz übersichtlich dar und erläutern, wo Beratungsbedarf besteht und welche Gestaltungsvarianten sich nach neuem Recht ergeben.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich