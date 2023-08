Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen zu Gebäudebestandteilen

Das FG Düsseldorf hat sich mit dem Begriff der Betriebsvorrichtung im Zusammenhang mit der erweiterten Kürzung des Gewerbeertrags gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG befasst.

Vor dem FG Düsseldorf wurde folgender Fall verhandelt: Der Unternehmensgegenstand der Klägerin war der Umgang mit Grundbesitz. Sie erbaute eine Halle mit Nebenräumen zur späteren Vermietung an ein Sachverständigen-/Ingenieurbüro. Geplant war, dass die Immobilie hauptsächlich zur Durchführung von Hauptuntersuchungen an Kraftfahrzeugen (Kfz-Prüfstelle) genutzt wird.

Vorrichtungen der Halle

Die Halle wurde u.a. mit einer tiefen Grube zur Besichtigung der Fahrzeuge von unten sowie mit einer Vorrichtung für den von der Mieterin vorzunehmenden Einbau von Hebebühnen (flache Grube) ausgestattet - so die Angaben im Mietvertrag. Der Hallenboden wurde in Anlehnung an die Ebenheitsanforderungen der HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie ausgeführt. Die Befestigungen der Zu- und Ausfahrten der Halle wurden so konzipiert, dass sie für die zu prüfenden Fahrzeuge (auch Lkw) ausreichend waren.

Betriebsvorrichtung oder Gebäudebestandteile?

Das Finanzamt gewährte keine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags. Dies insbesondere deshalb, weil die Klägerin durch die Fahrzeug- und Werkstattgrube sowie den besonderen Belag für das Außengelände Betriebsvorrichtungen mitvermiete. Zudem handele es sich wegen der mit der Mieterin abgestimmten Bodenbeläge um eine Halle, die auf die besonderen Bedürfnisse einer Kfz-Prüfstelle zugeschnitten sei.

Die Klägerin war jedoch der Ansicht, hier seien bloße Grundstücks- bzw. Gebäudebestandteile vorliegend. Das FG Düsseldorf gab der Klage statt.

FG Düsseldorf, Urteil v. 26.6.2023, 10 K 2800/20 G, veröffentlicht mit dem Juli/August Newsletter des FG