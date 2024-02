Webinar Klimaschutz Lieferkette IHK Dortmund

Bild: AdobeStock Grüne Ideen für die Lieferkette bietet das Webinar "Klimaschutz in der Lieferkette erfolgreich umsetzen"

Die Scope-3-Emissionen in der vor- und nachgelagerten Lieferkette machen in vielen Unternehmen einen Großteil der Gesamtemissionen aus. Ihnen kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist die Erfassung und Reduzierung dieser Emissionen mit Herausforderungen verbunden. Ein Webinar der IHK Dortmund stellt am 27. Februar Möglichkeiten vor.