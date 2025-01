Julia Binder ist Professorin für nachhaltige Innovation und Unternehmenstransformation sowie Leiterin des Programms „Creating Value in the Circular Economy“ an der IMD Business School. Manuel Braun ist Direktor bei Systemiq und Dozent an der TU München. Gemeinsam haben sie im Sommer 2024 das Buch „The Circular Business Revolution“ veröffentlicht.