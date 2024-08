L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Die Immobilie braucht smarte Energiekonzepte

Die Schnittmengen zwischen Energie-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft werden größer. Für den L’Immo-Podcast hat Jörg Seifert auf der E-World of Energy and Water in Essen erhellende Statements der Messeleitung und spannende Initiativen der Teilnehmer gesammelt – alles live. Weiter