Upgrade Circular Economy: Wie Nachhaltigkeit profitabel wird

Herkömmliche Circular‑Economy‑Modelle stoßen an wirtschaftliche Grenzen. Technologische Upgrades, etwa funktionale oder digitale Nachrüstungen, verlängern die Lebensdauer und ermöglichen eine profitable Nachhaltigkeit. Wie können Unternehmen diesen Wandel gestalten?

Die produzierende Industrie steht zunehmend unter Druck, ökologische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu entwickeln. Einerseits erfordern Klimawandel, Ressourcenknappheit und der Verlust biologischer Vielfalt eine konsequente ökologische Transformation. Andererseits sehen sich Unternehmen mit steigenden Rohstoff‑ und Energiepreisen, verschärften Vorgaben wie dem European Green Deal und der kommenden EU-Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) sowie geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert, die den Aufbau resilienter Lieferketten erforderlich machen.

Aufwertung statt Stillstand: Upgrades beleben die Kreislaufwirtschaft

Besonders für Unternehmen mit Produktionsstandorten in Europa wird der Zugang zu strategischen Ressourcen zum entscheidenden geopolitischen Wettbewerbsfaktor, da Europa nur in begrenztem Maße Primärrohstoffe fördert. Folglich sind Unternehmen zunehmend darauf angewiesen, Sekundärmaterialien und Komponenten lebenszyklusverlängernd im Umlauf zu halten. Die Fähigkeit, Materialkreisläufe zu schließen, wird damit zu einer Schlüsselkompetenz für zukunftsfähige Wertschöpfung. Die produzierende Industrie ist zudem für rund ein Drittel der weltweit vom Menschen verursachten CO₂‑Emissionen verantwortlich und somit ein wichtiger Hebel für die Reduktion von Treibhausgasen.

Die Circular Economy gilt als Schlüsselstrategie zur Reduzierung von Umweltbelastungen durch geschlossene Stoffkreisläufe. In der Praxis bleibt ihr Potenzial jedoch weitgehend ungenutzt: Aktuell werden weniger als zehn Prozent der eingesetzten Materialien zirkulär zurückgeführt. Dies liegt aktuell daran, dass zirkuläre Prozesse in linear ausgerichteten Geschäftsmodellen zu einem geringen wirtschaftlichen Nutzen für Erstausrüster (OEMs) führen und konkurrierende Neuprodukte aufgrund ihres technologischen Vorsprungs für den Markt attraktiver sind.

Die Upgrade Circular Economy (dt. wertsteigernde Kreislaufwirtschaft) setzt hier an, indem Produkte im Kreislauf gezielt weiterentwickelt und technologisch aufgewertet werden – also Upgrades erhalten. Dieses Wertschöpfungsmodell zielt auf Wertsteigerung statt auf bloße Werterhaltung. So wird Wachstum von Neuproduktion entkoppelt, Margen werden erhöht und die CO₂‑Bilanz verbessert. Doch wie können produzierende Unternehmen die Transformation zur Upgrade Circular Economy erfolgreich gestalten? Entscheidend sind die vier Dimensionen Produktgestaltung, Innovation, Wertschöpfung und Geschäftsmodell, die im Folgenden näher beleuchtet werden.

Vier Hebel für wertsteigernde Kreisläufe

Die Upgrade Circular Economy ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Circular-Economy-Strategien. Zentrales Element ist hier die gezielte funktionale und technologische Aufwertung von Produkten im laufenden Lebenszyklus. Wertschöpfungsketten werden nicht nur darauf ausgerichtet, Produkte möglichst lange im Kreislauf zu halten und Ressourcen zu sparen, sondern sie erweitern ihr Potenzial. Im Gegensatz zu Strategien, die auf den Erhalt oder die Wiederherstellung bestehender Produktfunktionen abzielen, ermöglichen Upgrades eine aktive Wertsteigerung: Produkte werden regelmäßig an technologische Entwicklungen angepasst, erhalten neue Funktionen oder Leistungsverbesserungen und werden so vergleichbar mit Neuprodukten. Dies eröffnet höhere Spielräume für die Preisgestaltung und stärkt die wirtschaftliche Attraktivität zirkulärer Lösungen.

Beispiel: Ein Hersteller von Haushaltsgeräten nimmt gebrauchte Waschmaschinen zurück, ersetzt die vorhandene Waschtrommel durch eine moderne, besonders schonende Variante ohne Mitnehmer und verkauft sie erneut. So entsteht ein aufgewertetes Produkt mit längerer Lebensdauer – ohne Neuproduktion.

Bild: FIR Upgrade-Erweiterung des Value-Hills (eigene Darstellung i. A. a. Achterberg et al., Master Circular Business with the Value Hill, 2016, S. 4, ergänzt v. d. Verf.)

Die vier Dimensionen Produktgestaltung, Wertschöpfung, Innovation und Geschäftsmodell bilden die Grundlage für eine Transformation zur Upgrade Circular Economy, die ökologische Wirksamkeit mit ökonomischer Tragfähigkeit verbindet.

Die Produktgestaltung bildet das Fundament technischer Aufrüstbarkeit. Eine modulare Produktarchitektur ermöglicht es, einzelne Komponenten gezielt zu ersetzen, zu reparieren oder durch funktionale Erweiterungen aufzuwerten – ohne das gesamte Produkt auszutauschen. Einheitliche Lebenszyklen der Komponenten, standardisierte Schnittstellen und eine hohe Zerlegbarkeit schaffen die Voraussetzung für effiziente Wiederaufbereitung und Upgrades.

Wertschöpfung umfasst die Produktrückführung und -wiederaufarbeitung sowie Upgrades zirkulierender Produkte. Entscheidend ist dabei nicht nur die physische Rückführung, sondern auch die Integration entsprechender Prozesse in bestehende Produktions- und Logistiksysteme. Digitale Technologien wie KI-basierte Verschleißanalysen, digitale Produktpässe oder Assistenzsysteme zur Wiederaufbereitung ermöglichen dabei eine effiziente, planbare und skalierbare Umsetzung – und sichern sowohl Ressourceneffizienz als auch Prozessqualität.

Innovation beschreibt die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Produkte und Services über mehrere Lebenszyklen hinweg. Im Fokus stehen nicht disruptive Neuentwicklungen, sondern inkrementelle technologische und funktionale Verbesserungen. Diese entstehen aus der gezielten Kombination von Rückmeldungen aus dem Betrieb, Nutzungsdaten und technologischer Weiterentwicklung. So werden Kreislaufprodukte erstmals konkurrenzfähig zu Neuprodukten.

Nutzungsorientierte Geschäftsmodelle ermöglichen es, Produkte im Eigentum des Herstellers zu belassen und Wartung, Rückführung sowie Upgrades zentral zu steuern. Das erhöht die Kontrolle über alle Produktlebenszyklen hinweg, schafft wiederkehrende Erlöse und stärkt die Kundenbindung. OEMs erhalten so die Möglichkeit, kreislauffähige Leistungssysteme zu entwickeln, die ökologische Zielsetzungen mit wirtschaftlicher Skalierbarkeit verbinden.

Das Zusammenspiel dieser vier Dimensionen erschließt den zentralen Mehrwert der Upgrade Circular Economy: Wirtschaftliche Resilienz durch verlängerte Produktnutzungsdauer, planbare Erlösmodelle, bessere Umweltbilanzen und strategische Wettbewerbsvorteile.

Nächste Schritte zur Umsetzung der Upgrade Circular Economy

Der Wandel zur wertsteigernden Kreislaufwirtschaft endet nicht mit der Konzeptentwicklung. Entscheidend ist die konsequente Umsetzung im betrieblichen Alltag – von der Produktentwicklung über die Logistik und der Herstellung bis hin zum Geschäftsmodell. Dafür braucht es ein klares Verständnis über den individuellen Ausgangspunkt des Unternehmens und seiner Produkte.

Wie reif ist Ihr Unternehmen für die Transformation zur Upgrade Circular Economy? Mit einem strukturierten Circularity-Assessment unterstützt das FIR an der RWTH Aachen produzierende Unternehmen dabei, den Reifegrad zentraler Handlungsfelder datenbasiert zu analysieren, konkrete Entwicklungspotenziale zu identifizieren und effektive Handlungsschritte abzuleiten.

Die Autoren:

Felix Bantle, M.Sc.

Forschungsbereich Business Transformation

Projektmanager der Gruppe Ecosystem Design

Felix.Bantle@fir.rwth-aachen.de

Henning Tschauder, M.Sc.

Forschungsbereich Business Transformation

Projektmanager der Gruppe Ecosystem Design

Henning.Tschauder@fir.rwth-aachen.de

Gerrit Hoeborn, M.Sc.

Bereichsleiter Business Transformation

Gerrit.Hoeborn@fir.rwth-aachen.de

