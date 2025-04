Wie steht es in der IT-Welt der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft? Zu Kompetenzen, ERP-Lösungen, Schnittstellen, KI und darüber, warum die Branche mit Veränderungsprozessen nicht lange warten sollte, spricht EBZ-Digitalisierungsexperte Prof. Dr.-Ing. Heiko Gsell im L'Immo-Podcast.

Ein IT- System ist mehr als ein reines Buchungssystem oder nur eine Hilfestellung zur Abwicklung von betriebswirtschaftlichen Prozessen. Das IT-Ökosystem verlangt nach Öffnung. Welche Rolle spielen da vorhandene ERP-Lösungen, wie werden sie sich als Kernsystem für die Branche verändern? Wie unterscheiden sich KI-unterstützte Konnektoren von bisherigen Schnittstellen? Wird der Fokus künftig endlich auf die richtigen eigene Geschäftsprozesse gelegt, anstatt auf sowieso bestehende Softwarefunktionalitäten?

Wie es generell um die informationstechnische Kompetenz der Branche steht, was speziell in naher Zukunft bei der Unternehmens-IT alles möglich sein wird und warum man mit den notwendigen Veränderungsprozessen nicht zu lange warten sollte – darüber spricht Jörg Seifert mit Prof. Dr.-Ing. Heiko Gsell im L'Immo-Podcast.

Gsell hat seit Oktober 2021 die Aareon Stiftungsprofessur für Wirtschaftsinformatik an der EBZ Business School inne und führt junge Menschen an seinem Lehrstuhl in die Themen IT und Digitalisierung ein. Er forscht zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und den Einsatz von IT-Systemen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Als Projektleiter des Real Estate Startups Incubator (kurz: RESI) an der EBZ widmet er sich der Weiterentwicklung und Förderung von PropTechs. Er ist unter anderem auch als Digitalisierungsberater aktiv.

