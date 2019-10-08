Im KI-Umfeld entscheidet Datenkompetenz über den Erfolg

Wer heute KI implementieren oder nutzen will, ohne die Datenprozesse zu kennen, investiert in Beschleunigung auf einer Straße, die er nicht kontrolliert. Das ist kein Wettbewerbsvorteil, es ist ein schneller laufender Fehler – die lassen sich vermeiden.

Digitalisierung verändert nicht die Wertschöpfungskette, sie verändert, wer welchen Schritt kontrolliert und wie automatisiert.

Das größte Hindernis liegt selten in der Technologie, sondern auf der Entscheidungsebene: Meinungen und Fakten werden nicht getrennt, KPIs selektiv eingesetzt. Ein Formel-1-Motor mit verschmutztem Treibstoff wird nicht langsamer, er wird zerstört.

Prozesse in der Immobilienwirtschaft

Kundenzentrierung bedeutet nicht, Kundenwünsche zu kennen. Es heißt, die Customer Journey aus Nutzerperspektive zu denken. In der Immobilienwirtschaft sind Prozesse fragmentiert: Makler, Finanzierer, Verwalter, Energieberater und viele mehr teilen sich den Markt, aber nicht die Daten.

Daten entstehen an vielen Stellen, verlieren sie aber Konsistenz, sind sie nicht mehr interpretierbar. Wer B2B macht ohne eigenen Endkundenkontakt, sollte einen B2C2B-Ansatz in Erwägung ziehen, sonst kommt die Disruption aus einer Richtung, die heute eventuell noch nicht sichtbar ist.

Daraus folgt vertikale Integration: die Verlängerung der Wertschöpfungskette um vor- und nachgelagerte Schritte. Wer den Erstkontakt hat, kann Finanzierung, Beratung oder Verwaltung ergänzen und zusätzliche Deckungsbeiträge generieren. Customer Lifetime Value statt Einzeltransaktion. Wer diese Daten nicht hat, liegt mit seinem Geschäftsmodell auf dem Präsentierteller für Disruption.

Digitaler Marktzugang als Startpunkt

Digitalisierung kann an vielen Stellen beginnen. Der Marktzugang ist der richtige Einstieg, weil er den stärksten Pulleffekt erzeugt: Ergebnisse sind schnell messbar, Vertriebsmitarbeiter erleben den Unterschied am eigenen Umsatz. Change durch Ergebnis statt durch Anweisung.

Gleichzeitig entstehen hier die ersten eigenen Daten: Suchverhalten, Conversionpfade, Zielgruppenverhalten – alles Voraussetzung für die folgenden Automatisierungsschritte. Zielgruppendaten (Cookies, Pixel) sind ausschlaggebend für die Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen. Wer den Marktzugang Portalen überlässt, verliert nicht nur Reichweite, sondern Data Ownership.

Marketing und Vertrieb brauchen eine gemeinsame Datenbasis. Nicht nur Website-Daten fließen in die Werbeplattformen, auch CRM-Daten. Erst Leadscoring auf Basis echter Abschlussdaten erlaubt sinnvolle Zielgruppen bei Meta und Google. Kampagnen richten sich dann auf kaufbereite Interessenten aus, statt auf Klicks und Leads aus einer falschen Zielgruppe. Gegenüber reiner Portalabhängigkeit entstehen in den Kundenprojekten bis zu viermal mehr qualifizierte Leads bei gleichem Budget.

Daten sind nicht gleich – Stufen der Datenqualität

Nicht welches Tool eingesetzt wird, entscheidet, sondern auf welcher Datenbasis es arbeitet. In manuellen Prozessen fallen Fehler auf, in automatisierten Prozessen pflanzen sie sich unbemerkt fort – skaliert, multipliziert und unsichtbar. Wenn es auffällt, ist der Schaden eventuell schon zu groß.

Kaufpreisentwicklung und Angebotsdauer lassen sich nur dann sinnvoll erheben, wenn Dubletten und fehlerhafte Inserate systematisch erkannt und behandelt werden. Ein Objekt, das dreimal inseriert wird, von drei verschiedenen Maklern oder auch von einem mit viel Phantasie, verfälscht gleichzeitig den Medianpreis, die Angebotsmenge und die gemessene Vermarktungsdauer. Die Kurven sehen plausibel aus. Die Schlüsse daraus sind Unsinn.

"Marktdaten sind nur so gut wie die Bereinigung, die ihnen vorausgeht", sagt Marco Hoffmann, Geschäftsführer Real Estate Pilot AG. "Wer Rohdaten aus Portalen direkt auswertet, misst am Ende vor allem den Lärm des Marktes – nicht seinen tatsächlichen Zustand."

KI in der Praxis – konkrete Anwendungsfelder

Künstliche Intelligenz (KI) wirkt heute entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Standortanalyse und Marktvalidierung für Projektentwickler, Objektidentifikation und Eigentümeransprache für Makler, Dokumentenverarbeitung für Verwalter, Portfolioanalyse und Mietpreisprognosen für Bestandshalter.

Ein wachsendes Einsatzfeld sind Transaktionsplattformen – Portale, die den gesamten Kauf- oder Mietprozess abbilden, von der Objektsuche bis zum Vertragsabschluss. KI übernimmt Matching, Qualifizierung und Kommunikation. Wer die Plattformen betreibt oder früh integriert ist, sichert sich einen strukturellen Vorteil. Der Unterschied zwischen heute und morgen liegt nicht in der Verfügbarkeit der Technologie, er liegt in der Datenqualität und -kompetenz, auf der sie aufsetzt.

Digitale Projekte scheitern selten an der Technologie, sondern an Entscheidungskompetenz, Interessenkonflikten und vor allem an unpassenden Prozessen.

Metaportal in 14 Tagen? – drei Kernkompetenzen

Der richtige Ansatz ist nicht kaufen und integrieren, sondern wachsen lassen. Ein Metaportal inklusive CRM und Performance-Marketing-Kampagne lässt sich heute in 14 Tagen aufbauen, als funktionierendes Minimum Viable Product (MVP), das sofort Daten liefert und iteriert werden kann.

Drei Kompetenzen sind dabei nicht verhandelbar:

interdisziplinäres Prozessverständnis,

Technologie,

Marketing und Vertrieb

müssen zusammen gedacht werden.

Unabhängigkeit, wer Tools empfiehlt, die er selbst verkauft, optimiert das falsche Ziel. Entscheidungsgeschwindigkeit, digitale Projekte sterben häufiger in Abstimmungsschleifen als an technischen Problemen.

Wer das Projekt führt, muss Prozesse verstehen

Die entscheidende Frage ist nicht welches Tool, sondern wer das Projekt führt. Es braucht jemanden, der Prozesse versteht, bevor er sie automatisiert, der weiß, was ein Prozess leisten soll, bevor er entscheidet, womit er ihn abbildet. Wer Prozesse nur aus digitalen Werkzeugen kennt, kann nicht beurteilen, was die Automatisierung ersetzt und was sie verändert. Dazu kommt: Nonkonformität ist keine Störung, sondern eine Voraussetzung.

Wer bestehende Abläufe nicht ausreichend hinterfragt, digitalisiert schlechte Prozesse schneller. Der Wert unabhängiger Beratung, intern wie extern, liegt darin, dass sie keine Eigeninteressen an bestimmten Tools oder Plattformen hat und Fragen stellen kann, die im laufenden Betrieb eher nicht gestellt werden. Alle Prozesse müssen hinterfragt werden dürfen, bevor sie skaliert werden. Auch die von Vorgesetzten.

Drei Fragen für die Praxis:

Wo beginnt die Reise des Kunden und sind Sie dort präsent, mit eigener Datenerhebung? Welche Qualitätsstufen durchlaufen Ihre Daten, bevor sie automatisierte Prozesse beeinflussen? Welche Kriterien können Sie für Datenqualität, Technologie und Prozess belastbar benennen?

Datenkompetenz und die richtigen Partner sind sensibler Treibstoff. Wer nicht weiß was er tankt, zerstört den Motor.





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