Mietwucher ist derzeit in § 5 Wirtschaftsstrafgesetz geregelt, die Vorschrift gilt allerdings als weitgehend wirkungslos. Der Bundesrat fordert ein deutlich schärferes Vorgehen. Ein Ende 2019 beschlossener Gesetzentwurf liegt nun dem Bundestag zur Beratung vor.

Mietwucher ist derzeit in § 5 Wirtschaftsstrafgesetz geregelt, die Vorschrift gilt allerdings als weitgehend wirkungslos. Der Bundesrat fordert ein deutlich schärferes Vorgehen. Ein Ende 2019 beschlossener Gesetzentwurf liegt nun dem Bundestag zur Beratung vor.

Eine Miete sei bereits eine Wuchermiete, wenn sie die ortsübliche Vergleichsmiete um 20 Prozent übersteigt und das Angebot an günstigerem Wohnraum gering ist, heißt es im Gesetzentwurf "zur besseren Bekämpfung von Mietwucher", der zudem eine Verdoppelung des Bußgeldrahmens auf 100.000 Euro vorsieht. Das derzeit geltende Bußgeld von 50.000 Euro sei angesichts des angespannten Wohnungsmarktes nicht mehr zeitgemäß und "vermag heutzutage keine hinreichende generalpräventive Wirkung mehr zu entfalten", begründet die Länderkammer.

Die Gesetzesänderung solle außerdem dafür sorgen, dass Mietwucher leichter anerkannt wird. Die Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch über die Miethöhe bei Mietbeginn und über Mieterhöhungen seien in der Praxis teilweise nicht ausreichend, um Mieter effektiv vor wucherischen Mieten zu schützen, und das Wirtschaftsstrafgesetzes sei in der Praxis weitgehend wirkungslos geworden, heißt es in dem Entwurf.

Geltender "Mietwucher-Paragraf" faktisch ohne Wirkung

Nach dem derzeit geltenden § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes (WiStrG) aus dem Jahr 1954 ist Mietwucher eine Ordnungswidrigkeit. Zur Ahndung müssen Mieter nachweisen, dass sie sich vergeblich um eine günstigere Wohnung bemüht haben und der Vermieter diese Zwangslage ausgenutzt hat, indem er eine überteuerte Miete (20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete) verlangt hat.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 14. Juli 2004; XII ZR 352/00) lässt sich das Vorliegen einer Zwangslage in der Praxis jedoch kaum nachweisen, heißt es in dem Gesetzentwurf – die geltende Vorschrift zum Mietwucher laufe damit faktisch ins Leere. "Auf das Erfordernis der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen soll verzichtet und stattdessen bei der Frage der Unangemessenheit auf ein objektives Kriterium, nämlich das Vorliegen eines geringen Angebots, abgestellt werden", schlägt der Bundesrat in seinem Entwurf vor.





Das könnte Sie auch interessieren:

Bundesregierung liefert Gesetzentwurf für schärfere Mietpreisbremse

Wohnungswirtschaft und Baubranche laufen Sturm gegen Mietendeckel